الأمير علي يشيد بجهود الأندية ويؤكد إقامة البطولات كافة العام المقبل

بلال الغلاييني

عمان – أشاد رئيس الهيئة التنفيذية لاتحاد كرة القدم سمو الأمير علي بن الحسين، بالدور الكبير الذي تلعبه الأندية في إنجاح البطولات والنشاطات التي يقيمها الاتحاد، خصوصا في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها البلد حاليا اثر جائحة كورونا.

وقال سموه خلال ترؤسه الاجتماع السنوي العام للجمعية العمومية للاتحاد والذي عقد أمس عن بعد، بحضور 45 عضوا من أصل 74 يمثلون الجمعية العمومية: “إنني فخور بكم جميعا وبعملكم، وما قدمتموه خلال جائحة كورونا، وتغلبكم على الصعوبات التي واجهتكم خلال هذه الجائحة وخصوصا الأمور المالية، ورغم ذلك استطعتم استكمال البطولات المحلية”.

وأكد سموه أن الاتحاد يتطلع إلى إقامة بطولاته كافة في العام المقبل وبشكل أقوى، مشددا على أن الأندية تعتبر العمود الفقري للاتحاد، مثلما أشار إلى المرحلة المقبلة والتي ستشهد استكمال المنتخب الوطني لمشواره في التصفيات المشتركة، داعيا بالتوفيق لنشامى المنتخب الوطني وكافة الأندية.

وأكد سموه أن الاتحاد يسعى لحل المشاكل المالية التي يعاني منها الاتحاد والأندية، والتي زادت خلال جائحة كورونا.

وصادقت الهيئة العامة على كافة بنود جدول الأعمال التي تلتها الأمين العام سمر نصار، والتي اشتملت على اجتماع الجمعية العمومية السابق، وتعيين أعضاء من الجمعية العمومية لتدقيق محاضر الاجتماع وهما جهاد عطية وعلي أبو حماد، وتعيين أعضاء من الجمعية العمومية كمراقبين للاجتماع وهم محمد عبندة وسعيد العجاوي وخالد الجزائري ونعمان عيد، والمصادقة أيضا على المحضر السابق للجمعية العمومية، وعلى تقرير الهيئة التنفيذية للعام 2019، والذي اشتمل على النشاطات والبطولات التي أقامها الاتحاد، والمصادقة على القوائم المالية وتقرير مدقق الحسابات المستقل عن العام 2019، مثلما صادقت الجمعية العمومية على موازنة الاتحاد للعام الحالي 2020.

وحسب تعليمات الاتحاد، تم تعيين مدقق حسابات جديد للاتحاد بناء على تنسيب الهيئة التنفيذية، في الوقت الذي صادقت فيه الجمعية العمومية أيضا، على عدم إجراء انتخابات تكميلية لملء المنصب الشاغر في الهيئة التنفيذية بدلا من سمر نصار التي عينت أمينا عاما للاتحاد.

وقدم مسؤول ملف مشروع رابطة الأندية فراس وريكات، إيجازا عن المشروع الوطني الذي يتماشى مع حرص الاتحاد واندية المحترفين على تجسيد رؤى وتوجهات سمو رئيس الهيئة التنفيذية للاتحاد، والذي ينصب عمله على تطوير كرة القدم الأردنية، وإنشاء مظلة ترعى مصالح أندية المحترفين ودعمها ومساندتها.

وأكدت الأمين العام للاتحاد سمر نصار أن دور الأندية في هذا الظرف كان استثنائيا وجهودها مقدرة، ولعبت دورا كبيرا في استكمال البطولات وانجاحها، ورغم الصعوبات التي واجهت الجميع في هذا العام، إلا أن أسرة كرة القدم الأردنية نجحت في إخراج الموسم بصورة طيبة.

وكانت الأمانة العامة للاتحاد استهلت الاجتماع بقراءة الفاتحة على أرواح رواد اللعبة الذين توفاهم الله، مثلما عرضت فيديوهات مصورة عن مجمل النشاطات التي أقيمت العام الماضي.