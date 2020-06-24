الأمير علي يصدر عفواً عاماً عن العقوبات الإدارية والمالية لموسم 2020

عمان-الغد- أصدرت الهيئة التنفيذية لاتحاد كرة القدم، بتوجيهات من سمو الأمير علي بن الحسين رئيس الاتحاد، عفواً عاماً عن كافة العقوبات الادارية والمالية التي وقعت منذ بداية الموسم 2020 وحتى اليوم الاربعاء .

ويشمل العفو كافة العقوبات الادارية والمالية التي صدرت عن اللجنة التأديبية منذ بداية الموسم الحالي في كانون الثاني وحتى اليوم الاربعاء، والعقوبات الادارية عن الموسم الماضي 2018-2019، في اطار تخفيف الاعباء المترتبة على مختلف الاندية واركان كرة القدم في الاردن، بعد توقف النشاط خلال الفترة الماضية، ضمن اجراءات التصدي لجائحة كورونا.

وأكد الاتحاد في الوقت ذاته، اتمام كافة التفاصيل المتعلقة بتوقيع عقد بيع حقوق البث لبطولات المحترفين للموسم 2020 للتلفزيون الاردني، بانتظار توقيع الاتفاقية بشكل رسمي غداً الخميس 25 حزيران، مع صرف الدفعة الاولى للاندية من عوائد الاتفاقية خلال الاسبوع المقبل.

يمضي الاتحاد قدماً في مساعيه الحثيثة، نحو توفير المزيد من الدعم والرعاية لكافة اركان كرة القدم الاردنية، في ظل الظروف الاستثنائية، وبات بصدد توقيع اتفاقية خلال الفترة القادمة مع البنك العربي، كأحد رعاة بطولات المحترفين للموسم الحالي، والمنتخبات الوطنية، مع تواصل الجهود في الوقت ذاته، لاستقطاب المزيد من الداعمين والرعاه، للتقليل من الآثار السلبية التي خلفتها جائحة كورونا، على منظومة كرة القدم الاردنية.

وجدد الاتحاد حرصه الكبير، على سلامة اركان اللعبة، كأولوية رئيسية، حيث أعد البروتوكول الصحي الخاص بعودة المنافسات والبطولات المحلية، مراعياً امكانيات الاندية في المرحلة الحالية، دون تقليص اجراءات الوقاية والحفاظ على السلامة العامة، بانتظار اعتماده من لجنة الاوبئة بصيغته النهائية.

يستكمل الاتحاد ترتيباته الخاصة بعودة الموسم 2020 في الاسبوع الاول من آب القادم، عبر بطولة دوري المحترفين، بانتظار اقامة مختلف البطولات لكافة الدرجات والفئات تباعاً، بحسب الظروف المحيطة، ووفقاً للوقت المتبقي من الموسم، ومصادر الدعم والرعاية المنتظرة.