الأمير علي يطمئن على تحضيرات منتخب النشميات استعدادا للتصفيات الآسيوية

عمان-الغد- تابع سمو الأمير علي بن الحسين، رئيس اتحاد كرة القدم، تدريب منتخب السيدات ، والذي جرى مساء السبت على ملعب الكرامة، تأهباً لخوض التصفيات الآسيوية والتي تنطلق 19 الجاري في أوزبكستان.

وجدد سمو الأمير علي في حديثه للنشميات قبل انطلاق التدريبات، مباركته للمنتخب بفوزه بلقب كأس العرب 2021، مؤكداً فخر واعتزاز أسرة كرة القدم الأردنية، وكافة أبناء الوطن، بالإنجاز المهم الذي تحقق، والتفاف الجميع حول النشميات، لمواصلة النتائج المميزة في التصفيات القارية.

وقال الموقع الرسمي لاتحاد الكرة ان سموه شدد على أهمية إغلاق ملف البطولة العربية، والتركيز على المهمة القادمة، لانتزاع بطاقة التأهل الى كأس آسيا 2022 في الهند.

وأضاف: يسخر الاتحاد الأردني، كافة جهوده وإمكانياته، أمام جميع المنتخبات الوطنية، مقدماً الدعم والرعاية اللازمة، لضمان تحقيق الأهداف المنشودة في مختلف المحافل والاستحقاقات العربية والآسيوية والدولية.

من جانبهم، أبدت اللاعبات والجهاز الفني والإداري للمنتخب، اعتزازهم وتقديرهم بالدعم الكبير الذي يحرص سمو الأمير علي تقديمه للفريق بشكل مستمر، مؤكدين في الوقت ذاته، عزيمة وإصرار المنتخب بالعودة من أوزبكستان ببطاقة التأهل إلى النهائيات القارية.

في ذات الاتجاه، قدم الاتحاد الأردني لكرة القدم، مكافآت مالية لمنتخب النشميات، تقديراً للإنجاز الذي تحقق الأسبوع الماضي في القاهرة، والعودة إلى الوطن بلقب كأس العرب.

كما حظي منتخب النشميات، بدعم ورعاية سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد، والذي قدم مكافآت للمنتخب، اعتزازاً بالإنجاز الوطني الذي تحقق على مستوى البطولة العربية.

ويواصل المنتخب الوطني تحضيراته في عمان غداً، بقيادة المدرب ديفيد ناشيمينتو، قبل المغادرة إلى طشقند عصر بعد غدٍ الأثنين، تأهباً للقاء بنجلاديش 19 الجاري، ثم إيران 25 منه، ضمن المجموعة السابعة، والتي يتأهل متصدرها فقط إلى النهائيات الآسيوية.