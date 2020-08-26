الأمير علي يطمئن على لاعبي الفيصلي (فيديو)

عمان – الغد – حرص سمو الأمير علي بن الحسين رئيس اتحاد كرة القدم، على الاطمئنان على صحة وسلامة لاعبي فريق النادي الفيصلي الذين يخضعون للعلاج في المستشفى، بعد اصابتهم بفايروس كورونا المستجد.

واجرى سموه وفق الموقع الرسمي للنادي الفيصلي، اتصالا هاتفيا مع اللاعبين، إطمأن من خلاله على صحتهم متمنيا لهم الشفاء التام وسرعة العودة للملاعب.

وقدم رئيس النادي الفيصلي بكر العدوان، الشكر والتقدير لسموه على هذه اللفتة، مقدرا اهتمام سموه بلاعبي النادي المصابين، وتوفير كافة السبل المتاحة لعلاجهم.