الأمير علي يعتزم التنحي عن رئاسة اتحاد كرة القدم

عمان- الغد- كشف الأمير علي بين الحسين، رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم، رئيس اتحاد غرب آسيا، عن نيته التنحي عن رئاسة الاتحاد الأردني، وذلك في مقابلة خاصة بثها موقع “سي إن إن” عربي.

وردا على سؤال عن نيته الترشح مرة أخرى لرئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم، قال الامير ” لا والله.. الحمد لله .. انا اهتمامي الان في تطوير غرب آسيا، وأيضا تطوير الاتحاد الأردني، وهذه آخر أربع سنين التي سأكون (فيها) رئيسا للاتحاد الأردني”.

وأضاف “هدفي أن أطمئن وأتأكد أن الاتحاد الأردني واتحاد غرب آسيا، ماشي بخير”.

وجرى اختيار الأمير علي رئيسا للاتحاد الأردني بـ”التزكية” في الانتخابات الأخيرة التي جرت في نيسان (أبريل) من العام الحالي، وكان تولى رئاسة الاتحاد منذ العام 1990، فيما تولى رئاسة اتحاد غرب آسيا منذ العام 2001.