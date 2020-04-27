الأمير علي يعيد الأمل للكرة الأردنية

الاجتماع الذي عقده اتحاد كرة القدم برئاسة سمو الأمير علي بن الحسين، عبر تقنية الفيديو “عن بُعد”، أول من أمس، كان ضروريا جدا، وحمل رسائل كثيرة ومبشرة باحتمال عودة “الحياة الكروية”، في شهر حزيران (يونيو) المقبل، بعد أن تكون الحكومة أعلنت رفع الحظر عن ممارسة النشاطات الرياضية وعادت الحياة إلى طبيعتها، بعد القضاء على فيروس كورونا.

وحين يوجه سمو الأمير علي بن الحسين، الهيئة التنفيذية لعقد سلسلة من اللقاءات مع مختلف اركان اللعبة، للوصول إلى قرارات توافقية تعنى بعودة نشاط كرة القدم، إلى جانب التباحث بمختلف القضايا الرئيسية للعبة، فإن ذلك يعطي أسرة كرة القدم تأكيدا بأن القادم أفضل، وأن نشاط كرة القدم سيتواصل في ظل تدابير صحية واجراءات تستوحى أيضا من تجارب الاتحادات الأوروبية والعربية، التي تسعى لاستئناف نشاطاتها في أقرب وقت ممكن لانهاء أجندة أطول وأصعب موسم كروي مر عليها “ربما لم يسبق أن حدث ذلك الا في عهد الحروب والكوارث”.

استئناف النشاط الرياضي عموما وكرة القدم خاصة يعد ضرورة وليس ترفا، فـالرياضة جزء من حياة الشعوب لا يمكن الاستغناء عنها، كما أنها مصدر دخل لآلاف العائلات الأردنية التي وجدت نفسها وقد تقطعت أرزاقها ولا تدري لمن تشتكي وكيف ستدبر أمرها، وضاع العاملون في الرياضة بين صاحب وظيفة لم يحصل على راتبه، وآخر وكأنه عامل مياومة لم يجد كيف يحصل على معونة.

لذلك فإن توجيهات سمو الأمير علي بن الحسين للهيئة التنفيذية لاتحاد كرة القدم، ستكون بمثابة أمل مشرق تسرب إلى نفوس اللاعبين والمدربين والإداريين والحكام، بعد حالة من اليأس سادت خلال توقف النشاطات منذ أكثر من خمسين يوما.

عودة نشاط كرة القدم بشكل تدريجي خلال الفترة القادمة أمر ضروري وفق ترتيبات مع الحكومة تضمن صحة جميع أركان المنظومة الكروية، ولعل تأكيد الحكومة المتكرر بأنها قادرة يوما بعد يوم على إجراء المزيد من الفحوصات لاكتشاف الإصابة بـ “كوفيد 19″، يجعل من السهل طلب اجراء تلك الفحوصات للاعبين وغيرهم من العاملين بالأندية والاتحادات الرياضية، سواء من خلال فرق التقصي التابعة لوزارة الصحة أو في المختبرات الطبية الخاصة التي يرتبط بعضها باتفاقيات مع اللجنة الأولمبية أو اتحاد كرة القدم.

كما أن توثيق قنوات التواصل مع مختلف أركان اللعبة، الذي بدأ بلقاء رؤساء الاندية أمس، لاستمزاج مختلف الاراء بخصوص القضايا الرئيسية التي تتعلق بكرة القدم الأردنية، قبل ترتيب اجتماع قريب مع اللاعبين، للاطلاع على مقترحاتهم وتوصياتهم ايضا، سيصب في مصلحة جميع الأطراف، وسيكفل عودة الكرة الأردنية إلى مسارها الصحيح، بدلا من التعرض لمطبات مختلفة قد تحول دون تحقيق أهدافها على صعيد المنتخبات والأندية.