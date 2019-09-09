الأمير علي يلتقي النشامى ويحثهم على بذل المزيد من الجهد في التصفيات

عمان – الغد – زار سمو الأمير علي بن الحسين، رئيس الهيئة التنفيذية للاتحاد، منتخب النشامى في مقر اقامته، للاطمئنان على جاهزية الفريق خلال التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 ونهائيات آسيا 2023.

والتقى سموه خلال زيارته مساء الاحد، مدرب المنتخب الوطني فيتال بوركلمانز واعضاء الجهازين الفني والاداري، الى جانب نجوم النشامى، بحضور نائب رئيس الاتحاد مصطفى الطباع، والامين العام سيزار صوبر.

وتحدث سموه مع لاعبي المنتخب خلال العشاء، مؤكداً أهمية الفوز الذي تحقق مؤخراً امام الصين تايبيه في مستهل المشوار بالتصفيات المشتركة، رغم الصعوبات التي واجهت النشامى هناك.

وشدد سمو الأمير علي، على أهمية بذل المزيد من الجهد والعمل خلال التصفيات، لضمان بلوغ الهدف الرئيسي والذي يتمثل بالوصول الى مونديال قطر، لافتاً الى مواجهة الباراجواي الثلاثاء، وضرورة الاستفادة من خوض مثل هذه المباريات الودية.

بدوره، عبر فيتال عن سعادته واعضاء الجهاز الفني واللاعبين، بزيارة سموه ودعمه المتواصل للنشامى، ووقوفه على كافة التفاصيل التي تعنى بانجاح مسيرة المنتخب الوطني، وصولاً الى مونديال قطر 2022.