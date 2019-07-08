عمان – الغد – هنأ سمو الأمير علي بن الحسين رئيس اتحاد غرب آسيا لكرة القدم ورئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم عبر تغريدة نشرها على حسابه في موقع التواصل الإجتماعي ” توتير” المنتخب الأمريكي للسيدات لفوزه للمرة الرابعة في كأس العالم لكرة القدم للسيدات 2019 بعد فوزه على نظيره الهولندي 2-0 في المباراة النهائية للنسخة الثامنة التي جرت بينهما على ملعب “غروباما” في ليون الفرنسية”.

وأبدى سمو الأمير علي إعجابه بأداء المنتخب الأمريكي للسيدات ، حيث كانت الفرحة كبيرة عند الذكور والإناث حول العالم بفوز المنتخب باللقب .

Congratulations @USWNT on your 4th #fifaWWC victory. It was a pleasure to watch your dominating performance. Female and male players around the world are celebrating and looking up to you! — Ali Al Hussein (@AliBinAlHussein) July 8, 2019