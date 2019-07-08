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الأمير علي يهنئ منتخب كرة سيدات أميركا بفوزه بكأس العالم

منذ 3 ساعات

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عمان – الغد – هنأ سمو الأمير علي بن الحسين رئيس اتحاد غرب آسيا لكرة القدم ورئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم عبر تغريدة نشرها على حسابه في موقع التواصل الإجتماعي ” توتير” المنتخب الأمريكي للسيدات لفوزه للمرة الرابعة في كأس العالم لكرة القدم للسيدات 2019 بعد فوزه على نظيره الهولندي 2-0 في المباراة النهائية للنسخة الثامنة التي جرت بينهما على ملعب “غروباما” في ليون الفرنسية”.
وأبدى سمو الأمير علي إعجابه بأداء المنتخب الأمريكي للسيدات ، حيث كانت الفرحة كبيرة عند الذكور والإناث حول العالم بفوز المنتخب باللقب .

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