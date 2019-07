عمان – الغد – هنأ سمو الأمير علي بن الحسين رئيس اتحاد غرب آسيا لكرة القدم ورئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم عبر تغريدة نشرها على حسابه في موقع التواصل الإجتماعي ” توتير” المنتخب الأمريكي للسيدات لفوزه للمرة الرابعة في كأس العالم لكرة القدم للسيدات 2019 بعد فوزه على نظيره الهولندي 2-0 في المباراة النهائية للنسخة الثامنة التي جرت بينهما على ملعب “غروباما” في ليون الفرنسية”.

وأبدى سمو الأمير علي إعجابه بأداء المنتخب الأمريكي للسيدات ، حيث كانت الفرحة كبيرة عند الذكور والإناث حول العالم بفوز المنتخب باللقب .

Congratulations @USWNT on your 4th #fifaWWC victory. It was a pleasure to watch your dominating performance. Female and male players around the world are celebrating and looking up to you!

Few sports teams are asked to carry so much meaning on their shoulders as the U.S. women's soccer team, a reality that became clear as the chants of “Equal pay!” filled the stadium at the Women's World Cup final https://t.co/MMav5UqmSA

— The New York Times (@nytimes) July 7, 2019