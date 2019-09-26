عمان – الغد – هنأ سمو الأمير علي بن الحسين رئيس الهيئة التنفيذية لاتحاد الكرة ورئيس اتحاد غرب آسيا لكرة القدم، الفريق النسوي لشباب الأردن بعد فوزه بلقب دوري المحترفات لموسم 2019، بفوزه على نظيره عمان بهدف نظيف، في اللقاء الفاصل الذي احتضنه ملعب “البولو” الثلاثاء.

Congratulations to Shabab Urdun Club for winning Jordan’s Women pro league pic.twitter.com/51SOqHnTt5 — Ali Al Hussein (@AliBinAlHussein) September 26, 2019

ونشر سموه تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي (تويتر)، جاء فيها: “تهانينا لنادي شباب الأردن بفوزه في لقب الدوري النسوي”.