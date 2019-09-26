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الأمير علي يُهنئ شباب الأردن بعد فوزهم بلقب الدوري النسوي

منذ ساعة واحدة

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عمان – الغد – هنأ سمو الأمير علي بن الحسين رئيس الهيئة التنفيذية لاتحاد الكرة ورئيس اتحاد غرب آسيا لكرة القدم، الفريق النسوي لشباب الأردن بعد فوزه بلقب دوري المحترفات لموسم 2019، بفوزه على نظيره عمان بهدف نظيف، في اللقاء الفاصل الذي احتضنه ملعب “البولو” الثلاثاء.

ونشر سموه تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي (تويتر)، جاء فيها: “تهانينا لنادي شباب الأردن بفوزه في لقب الدوري النسوي”.

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