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الأمير غازي ينعى والد الأميرة أريج الدكتور عمر بن عبد المنعم الزواوي

منذ 17 دقيقة
سمو الأمير غازي بن محمد

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عمان – ينعى صاحب السمو الملكي الأمير غازي بن محمد، كبير مستشاري جلالة الملك للشؤون الدينية والثقافية والمبعوث الشخصي لجلالته، بمزيد من الحزن والتأثر، والد صاحبة السمو الملكي الأميرة أريج غازي، المغفور له، بإذن الله، معالي الدكتور عمر بن عبدالمنعم الزواوي، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى، في سلطنة عُمان الشقيقة، اليوم السبت، الواقع في 18 شعبان 1441 هجرية، الموافق 11 نيسان 2020 ميلادية.

ويعرب سموه عن صادق وخالص التعازي والمواساة بهذا المصاب الأليم، ضارعا إلى الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه، وأن يلهم أسرته الكريمة جميل الصبر وحسن العزاء.

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