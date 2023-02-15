الأمير فيصل بن الحسين يجتمع بالأعضاء الجدد للجنة اللاعبين في اللجنة الأولمبية

عمان – الغد- اجتمع سمو الأمير فيصل بن الحسين، اليوم الأربعاء، مع لجنة اللاعبين التابعة للجنة الأولمبية ، بحضور الدكتور ساري حمدان والدكتور خالد العطيات، نائبا رئيس اللجنة الأولمبية.

ورحب سمو الأمير فيصل بالأعضاء الجدد للجنة للفترة ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤، متمنيا لهم التوفيق بما يخدم الرياضة والرياضيين، ويتناسب مع الاستراتيجية الوطنية للرياضة الأردنية في دعم الرياضيين ومساندتهم، مؤكدا على أهمية “لجنة اللاعبين” في اللجنة الأولمبية ودورها في متابعة الرياضيين خلال مسيرتهم الرياضية وبعد الاعتزال.

وجدد سموه التأكيد على أهمية ملف الحماية لأركان اللعبة و خصوصا اللاعبين، لضمان أن تكون الرياضة الأردنية آمنة وجاذبة و محفزة للجميع، بما يضمن اكتشاف المواهب وتنميتها و تعزيز الإنجازات على المستوى الدولي.

واستعرض أعضاء اللجنة الدور المناط بها وأهدافها وآلية عملها، والخطط المستقبلية، متعهدين بأن تكون لجنة اللاعبين فاعلة في نقل صوت لاعبي المنتخبات الوطنية و تمثيل الرياضيين ككل.

وتتكون لجنة اللاعبين من: ندين دواني، وريما يعقوب، وأسماء أبو ربيع، ومحمد أبو لبدة، وكريم عناب، وحسين عشيش، والمعتصم بالله خير، وأحمد أبو السعود، وعليا بشناق، ودينا هلسة، وآية المجالي