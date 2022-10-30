الأمير فيصل بن الحسين يشارك في ندوة تكافؤ الفرص بين الجنسين بالمجال الرياضي

عمان – الغد – شارك سمو الأمير فيصل بن الحسين، رئيس اللجنة الأولمبية الأردنية، وعضو المكتب التنفيذي في اللجنة الأولمبية الدولية، وبحضور كل من الأميرة عائشة بنت فيصل والأميرة سارة بنت فيصل و ناصر المجالي الأمين العام للجنة الأولمبية الأردنية، اليوم الأحد، في ندوة تكافؤ الفرص بين الجنسين بالمجال الرياضي والتي تحتضنها العاصمة البحرينية المنامة على مدار يومين.

وأشاد سمو الأمير فيصل بن الحسين بالتقدم الكبير التي شهدته الرياضة العالمية في المساواة بين الجنسين وتمثيل المرأة في المناصب والمنظمات الرياضية المختلفة.

وتحدث سمو الأمير خلال كلمته في الندوة :” كانت رحلة طويلة وقد حققنا العديد من خطوات التطور والتقدم في مجال المساوة بين الجنسين في الرياضة، في العام 2006 وعندما حضرت أول اجتماع للجان الأولمبية الوطنية “الأنوك”، كان هنالك أقل من ١٠ ٪ من فئة السيدات، وأنا سعيد اليوم حيث أن الاجتماع الأخير والذي جرى في سيؤول كان ثلث المشاركين بالاجتماع من فئة السيدات. وهذا أكبر مثال على التقدم الذي تم احرازه بهذا الشأن”.

وأضاف سموه :” هي رحلة طويلة بدأت منذ سنوات وما زلنا نحصد النتائج ولكن ما زال لدينا طريق طويل لنمضي به”.

يذكر أن ندوة تكافؤ الفرص بين الجنسين بالمجال الرياضي تشهد مشاركة أكثر من ٩٠ مشاركاً يمثلون ٤١ دولة من بينهم 36أمين عام لجنة أولمبية بينهم 12 إمرأة في منصب الأمين العام وبتواجد حوالي ٥٠ سيدة من كافة المشاركين وبتواجد كوكبة من كبار القيادات الأولمبية في آسيا والعالم.