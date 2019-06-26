الأمير فيصل عضوا في المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية الدولية

عمان – الغد – انتُخب سمو الملكي الأمير فيصل بن الحسين رئيس اللجنة الأولمبية عضواً في المكتب التنفيذي التابع للجنة الأولمبية الدولية.

وجاء فوز سمو الأمير بعضويته في المكتب التنفيذي، خلال اجتماع الهيئة العمومية للجنة الأولمبية الدوليّة الـ ١٣٤ الذي انعقد الأربعاء في مدينة لوزان السويسرية.

ويأتي انتخاب سمو الأمير فيصل بن الحسين، خلفاً لعضو اللجنة الأولمبية السويدية جونيلا ليندبيرغ، خلال الاجتماع العمومي الذي يُعقد كل أربع سنوات. وتأسس المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية الدولية في العام ١٩٢١م، وهو المجلس الذي يُشرف على إدارة اللجنة الأولمبية الدولية، ويتكون من رئيس اللجنة الأولمبية الدولية وأربعة نواب وعشرة أعضاء.

ويضم المجلس التنفيذي جملة من المهام منها المصادقة على التقريرين المالي والاداري السنوي وسن التشريعات الخاصة بالحركة الاولمبية وغيرها من المهام المتعلقة بتطبيق الميثاق الأولمبي في جميع أنحاء العالم. وأعرب سمو الأمير فيصل بن الحسين عن اعتزازه بانتخابه في المكتب التنفيذي، قائلاً: “يشرفني أن يتم انتخابي كعضو في المكتب التنفيذي، من قبل زملائي الأعضاء في اللجنة الأولمبية الدولية الموقرة، لخدمة الحركة الأولمبية في جميع أنحاء العالم”.

وأضاف سموه “بذلت كل جهودي لتعزيز القيم الأولمبية بين الرياضيين في المنطقة والعالم منذ أن بدأت رحلتي الأولمبية كرئيساً للجنة الأولمبية الأردنية في عام ٢٠٠٣.” وزاد الأمير فيصل “سأواصل العمل على تعزيز مفهوم الحركة الأولمبية مستفيداً من خبراتي بصفتي رئيسًا للجنة الأولمبية الأردنية وعضوًا في الاتحاد الدولي لرياضة السيارات، ومؤسساً لمنظمة أجيال السلام، لمساعدة اللجنة الأولمبية الدولية على مواصلة نشر القيم الأولمبية حول العالم”.

يذكر أن المجلس انتخب أيضاً المغربية نوال المتوكل كعضو في المكتب التنفيذي خلفاً لولاية الغواتيمالي ويلي كالتشميت لوجان، حيث ستباشر المتوكل مهامها مع بداية العام المقبل.