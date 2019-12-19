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الأمير فيصل يترأس اجتماع الجمعية العمومية للجنة الأولمبية

منذ 31 دقيقة

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عمان – الغد – ترأس سمو الأمير فيصل بن الحسين رئيس اللجنة الأولمبية الأردنية اجتماع الجمعية العمومية للجنة الأولمبية الأردنية، والذي عقد يوم أمس الأربعاء في قاعة يا هلا بمدينة الحسين للشباب، بحضور وزير الشباب الدكتور فارس البريزات والأمين العام للجنة الأولمبية ناصر المجالي.

وتخلل الاجتماع الذي حضره مندوبي الاتحادات الرياضية والنوعية وأعضاء مجلس إدارة اللجنة الأولمبية، عرض التقريرين المالي والإداري للعام 2018 والمصادقة عليهما من الهيئة العامة للجنة الأولمبية، كما تم استعراض أهم بنود مسودة نظام الاتحادات الرياضية والتعديلات التي طرأت عليه للدورة الأولمبية القادمة والموافقة عليه من قبل الهيئة العامة.

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