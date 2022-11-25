الأمير فيصل يرأس اجتماع الحماية التابع للاتحاد الدولي لكرة السلة

عمان – الغد – تحت رئاسة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن الحسين، عقد مجلس الحماية التابع للاتحاد الدولي لكرة السلة FIBA اجتماعه في مدينة ميس في سويسرا، لمراجعة مسودة سياسة الحماية في الاتحاد، والتي تم تطويرها بهدف تعزيز نهج الاتحاد الدولي في تطبيق تعليمات الحماية، حيث سيتم تقديم المسودة النهائية في اجتماع المجلس المركزي القادم للاتحاد الدولي لكرة السلة.

وأكد أعضاء المجلس على أهمية وجود سياسة تحكم عمل المجلس فيما يتعلق بموضوع الحماية في الاتحاد الدولي لكرة السلة، وذلك من أجل جعل رياضة كرة السلة متاحة للجميع في بيئة عادلة وآمنة وخالية من جميع أشكال الإساءة والأذى

والتمييز.

كما ناقش المجلس الخطوة الأولى التي ستتبع تطبيق هذا السياسة في وقت لاحق من هذا العام حال اقرارها، هذا وأكد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن الحسين أهمية هذه الخطوة وما يليها قائلاً: “لقد عمل الاتحاد الدولي لكرة السلة بسرعة لتطوير سياسة الحماية الخاصة به، وهو الآن جاهز لمشاركتها والعمل مع جميع الجهات ذات العلاقة في لعبة كرة السلة لضمان تطبيقها وتفعيل الإجراءات التي تم تضمينها في هذه السياسة، إضافة الى وضع وتعديل سياق الممارسات التي ستحمي كل من يشارك في هذه الرياضة بغض النظر عن هويتهم وأماكن وجودهم.”

وأكمل سموه قائلاً: “ تبرز هنا أهمية أن تتبنى حركتنا الأولمبية والرياضية مثل هذه السياسات، وأن تحذو حذو الاتحاد الدولي لكرة السلة في التأكد من أن الشباب بشكل خاص قادرون على مواصلة النمو والتطور في مسيرتهم الرياضية ضمن بيئة آمنة وعادلة.”

من جانبه، قال الأمين العام للاتحاد الدولي لكرة السلة، السيد أندرياس زاكلياس:”سعدنا باستضافة هذا الاجتماع المهم لمجلس الحماية المستقل في مقرنا، وهنا أود أن أشكر سمو الأمير فيصل على دوره القيادي المهم، وأعضاء المجلس المستقلين على التزامهم وتكريسهم لخبراتهم التي كانت ذات فائدة كبرى في تطوير هذه السياسة”.

يذكر أن صاحب السمو الملكي هو الرئيس المؤسس لمجلس الحماية التابع للاتحاد الدولي لكرة السلة، والذي يضم ستة أعضاء إضافيين وهم السلوفاكية دانكا بارتيكوفا، والتي سبق لها وشاركت في أربع دورات أولمبية، ورئيسة الاتحاد الدولي لكرة السلة للأميركيتين كارول كالان، ونجمة كرة السلة الدولية أستو ندور فال، ورئيسة الاتحاد الروماني لكرة السلة وعضو اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي لكرة السلة كارمن توكالا، والصحفي ألان أبراهامسون إضافة الى رئيس العمليات في الاتحاد الدولي لكرة السلة باتريك ماريلر.