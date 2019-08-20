الأمير فيصل يرعى المؤتمر الدولي لكلية التربية البدنية في “الهاشمية”

محمد عمّار

عمان – يفتتح، عند الساعة العاشرة من صباح اليوم، في مدرج كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة في الجامعة الهاشمية، المؤتمر الدولي الثاني للكلية، الذي تنظمه الكلية في الجامعة الهاشمية، ويستمر حتى مساء غد، برعاية سمو الأمير فيصل بن الحسين رئيس اللجنة الأولمبية.

ويبدأ المؤتمر ندواته الحوارية بموضوع الاستثمار الرياضي ودوره في التنمية المستدامة، ويحاضر فيها أمين عام اللجنة الأولمبية ناصر المجالي، والأمين السابق للجنة الأولمبية م. عبدالغني طبلت، والجزائري د.جمال عباس، د.زياد المراشدة، والزميل لطفي الزعبي من مؤسسة الليث الإعلامية في الإمارات، ويدير الحوار عميد كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة د.زياد الطحاينة.

وسيتم تخصيص الفترة المسائية عن كرة العين، ويحاضر فيها رئيس الاتحاد الدولي محمد حمدان، والمستشار القانوني للاتحاد الدولي الفرنسي د.سيرجي بوطو، ومدير عام الاتحاد الدولي فؤاد زغلول، ويدير الحوار النائب د.حسن السعود.

وتشهد الكلية صباح غد، جلسة حوارية عن تجليات علوم الرياضة في الأديان ودورها في التنمية المستدامة، ويحاضر فيها د.عامر الحافي، د.محمد رشيد، د.جورج الفار، د.ندى زقزوق، والإماراتي د.جاسم ميرزا، ويدير الحوار د.إبراهيم بني سلامة، وفي الفترة الثانية تقام جلسة الرياضة والبيئة ودورها في التنمية المستدامة، ويحاضر فيها د.ضياء الروسان، معاذ البطاينة، الخبير الدولي ورئيس مركز الأرض والإنسان لدعم التنمية زياد العلاونة، ويدير الحوار د.عمر الهنداوي، وفي الفترة الثالثة تقام جلسة حوارية عن التأهيل الرياضي بين الواقع والمأمول، ويحاضر فيها د.درويش بدران، محمد القضاة، وائل عزازي، د.ماجد مجلي، د.عاصم محارمة، د.معين العودات، ومن مبادرة قصي في اللجنة الأولمبية خالد زيدان، ويدير الحوار د.عبدالباسط الشرمان، يعقبها جلسة عن الإيقاع الحيوي ودوره في التمنية المستدامة، ويحاضر فيها د.العراقي وديع التكريتي ود.أمان الخصاونة، ويدير الجلسة د.هناء العبوس.

وتقام جلسة حوارية عن الرياضة النسوية في الوطن العربي (تجارب وخبرات) ويحاضر فيها العُمانية د.بدرية الهدابي، د.نهاد البطيخي، العراقية د.زينب الجبوري، التونسية د.نائلة النوشي، والليبية د.ليلى بوشكيوه، الفرنسية د.لويزيت بوطو، السعودية د.أسماء اليمني، ويدر الجلسة الزميلة د.منال بزادوغ، فيما تقام الجلسة الأخيرة التي تتضمن حوارات عن كيفية استخدام قاعدة ابسكو (EBSCO) في الأبحاث العلمية في علوم الرياضة ويحاضر فيها المصري وائل سلامة، ويدير الجلسة الاسكتلندية د.بسمان البياني.