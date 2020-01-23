الأمير فيصل يرعى حفلا تكريميا لعائلة رياضة السيارات والمتطوعين

عمان – الغد – رعى سمو الأمير فيصل بن الحسين، رئيس هيئة المديرين للأردنية لرياضة السيارات يوم أمس الاربعاء، في فندق كمبنسكي – عمان ، الحفل التكريمي لعائلة رياضة السيارات والمتطوعين للعام الماضي 2019.

كما جرى خلال هذا الحفل الذي نظمته الأردنية لرياضة السيارات توزيع الكؤوس والشهادات على أبطال رياضة السيارات والمتطوعين .

فيما يلي أسماء المكرمين في بطولات الأردن لرياضة السيارات لعام 2019 :

أبطال بطولة الأردن لسباقات السرعة لعام 2019

المركز الأول: حسام سالم.

المركز الثاني: غيث وريكات.

المركز الثالث: مصطفى عطاري.

أبطال بطولة الأردن لسباقات السرعة للدفع الرباعي لعام 2019 :

المركز الأول: حسام سالم.

المركز الثاني: غيث وريكات.

المركز الثالث: مصطفى عطاري.

أبطال بطولة الأردن لسباقات السرعة للدفع الخلفي لعام 2019 :

المركز الأول: شاكر جويحان.

المركز الثاني: سالم طعيمة.

المركز الثالث: جاد نباص.

أبطال بطولة الأردن لسباقات السرعة للدفع الأمامي لعام 2019 :

المركز الأول :أحمد جانخوت.

المركز الثاني: سند الزعبي.

المركز الثالث: محمد العزة.

– سباق الحسين الدولي لتسلق مرتفع الرمان لعام 2019 : خاتشيك شاديان – كسر الرقم القياسي للسباق بعد 12 عاما محققا رقما قياسيا جديدا بزمن 1.48.28 دقيقة.

أبطال بطولة الأردن لسباقات الدرفت لعام 2019:

المركز الأول: رأفت هارون.

المركز الثاني: محمد الفقهاء.

المركز الثالث: عبد الله أبو حسين.

أبطال بطولة الأردن للراليات للسائقين لعام 2019:

المركز الأول: عبد الله الرواحي (عُمان).

المركز الثاني: سلامة القماز.

المركز الثالث: زياد مقداد.

أبطال بطولة الأردن للراليات لمساعدي السائقين لعام 2019 :

المركز الأول: عطا الحمود.

المركز الثاني: فيصل القماز.

المركز الثالث: عماد جمعة.

أبطال المجموعات في بطولة الأردن للراليات لعام 2019 :

– بطل المجموعة ن : عبد الله الرواحي (عُمان).

– بطل المجموعة س: سلامة القماز.

– بطل المحموعة إيه: عاصم عارف.

– بطل المجموعة ت: الحسن الخطيب.

– بطل الدفع الأمامي: سامي فليفل.

أبطال بطولة الأردن لسباقات الدفع الرباعي للسائقين لعام 2019:

المركز الأول: خالد قرعان.

المركز الثاني: أحمد شاكر.

المركز الثالث: وسيم أبو جابر.

أبطال بطولة الأردن لسباقات الدفع الرباعي لمساعدي السائقين لعام 2019 :

المركز الأول: نديم سبانخ.

المركز الثاني: محمد الكسبي .

المركز الثالث: فيصل أبو طالب.

بطولة الفرق للدفع الرباعي لعام 2019:

المركز الأول: فريق نشامى الأردن.

بطولة الأردن للدفع الرباعي للسائقين– المجموعة برو :

المركز الأول: خالد قرعان.

المركز الثاني: أحمد شاكر.

المركز الثالث: محمد المعيوي (فلسطين).

بطولة الأردن للدفع الرباعي لمساعي السائقين – المجموعة برو:

المركز الأول: نديم سبانخ.

المركز الثاني: فيصل أبو طالب.

المركز الثالث: نصر العمرو.

بطولة الأردن للدفع الرباعي للسائقين – المجموعة سيمي برو:

المركز الأول: وسيم أبو جابر .

المركز الثاني: يحيى صوبر.

المركز الثالث:حمزة تيمور.

بطولة الأردن للدفع الرباعي لمساعدي السائقين – المجموعة سيمي برو:

المركز الأول: محمد الكسبي.

المركز الثاني: ضرغام رستم.

المركز الثالث: عدنان بيجانت حلا.

أبطال بطولة الأردن للكارتينغ 2019 :

فئة السينيور

المركز الأول: أمير النجار.

المركز الثاني: مناف حجاوي.

المركز الثالث: هشام النجار.

فئة الجونيور

المركز الاول: عبد الله الدسوقي:

المركز الثاني: زيد حاج حامد.

فئة الميني

المركز الأول: سند الحموي.

المركز الثاني: اركان مكالدة.

المركز الثالث: فيصل ناشخو.