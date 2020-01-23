الأمير فيصل يرعى حفلا تكريميا لعائلة رياضة السيارات والمتطوعين

عمان – الغد – رعى سمو الأمير فيصل بن الحسين، رئيس هيئة المديرين للأردنية لرياضة السيارات يوم أمس الاربعاء، في فندق كمبنسكي – عمان ، الحفل التكريمي لعائلة رياضة السيارات والمتطوعين للعام الماضي 2019.
كما جرى خلال هذا الحفل الذي نظمته الأردنية لرياضة السيارات توزيع الكؤوس والشهادات على أبطال رياضة السيارات والمتطوعين .
فيما يلي أسماء المكرمين في بطولات الأردن لرياضة السيارات لعام 2019 :
أبطال بطولة الأردن لسباقات السرعة لعام 2019
المركز الأول: حسام سالم.
المركز الثاني: غيث وريكات.
المركز الثالث: مصطفى عطاري.
أبطال بطولة الأردن لسباقات السرعة للدفع الرباعي لعام 2019 :
المركز الأول: حسام سالم.
المركز الثاني: غيث وريكات.
المركز الثالث: مصطفى عطاري.
أبطال بطولة الأردن لسباقات السرعة للدفع الخلفي لعام 2019 :
المركز الأول: شاكر جويحان.
المركز الثاني: سالم طعيمة.
المركز الثالث: جاد نباص.
أبطال بطولة الأردن لسباقات السرعة للدفع الأمامي لعام 2019 :
المركز الأول :أحمد جانخوت.
المركز الثاني: سند الزعبي.
المركز الثالث: محمد العزة.
– سباق الحسين الدولي لتسلق مرتفع الرمان لعام 2019 : خاتشيك شاديان – كسر الرقم القياسي للسباق بعد 12 عاما محققا رقما قياسيا جديدا بزمن 1.48.28 دقيقة.
أبطال بطولة الأردن لسباقات الدرفت لعام 2019:
المركز الأول: رأفت هارون.
المركز الثاني: محمد الفقهاء.
المركز الثالث: عبد الله أبو حسين.
أبطال بطولة الأردن للراليات للسائقين لعام 2019:
المركز الأول: عبد الله الرواحي (عُمان).
المركز الثاني: سلامة القماز.
المركز الثالث: زياد مقداد.
أبطال بطولة الأردن للراليات لمساعدي السائقين لعام 2019 :
المركز الأول: عطا الحمود.
المركز الثاني: فيصل القماز.
المركز الثالث: عماد جمعة.
أبطال المجموعات في بطولة الأردن للراليات لعام 2019 :
– بطل المجموعة ن : عبد الله الرواحي (عُمان).
– بطل المجموعة س: سلامة القماز.
– بطل المحموعة إيه: عاصم عارف.
– بطل المجموعة ت: الحسن الخطيب.
– بطل الدفع الأمامي: سامي فليفل.
أبطال بطولة الأردن لسباقات الدفع الرباعي للسائقين لعام 2019:
المركز الأول: خالد قرعان.
المركز الثاني: أحمد شاكر.
المركز الثالث: وسيم أبو جابر.
أبطال بطولة الأردن لسباقات الدفع الرباعي لمساعدي السائقين لعام 2019 :
المركز الأول: نديم سبانخ.
المركز الثاني: محمد الكسبي .
المركز الثالث: فيصل أبو طالب.
بطولة الفرق للدفع الرباعي لعام 2019:
المركز الأول: فريق نشامى الأردن.
بطولة الأردن للدفع الرباعي للسائقين– المجموعة برو :
المركز الأول: خالد قرعان.
المركز الثاني: أحمد شاكر.
المركز الثالث: محمد المعيوي (فلسطين).
بطولة الأردن للدفع الرباعي لمساعي السائقين – المجموعة برو:
المركز الأول: نديم سبانخ.
المركز الثاني: فيصل أبو طالب.
المركز الثالث: نصر العمرو.
بطولة الأردن للدفع الرباعي للسائقين – المجموعة سيمي برو:
المركز الأول: وسيم أبو جابر .
المركز الثاني: يحيى صوبر.
المركز الثالث:حمزة تيمور.
بطولة الأردن للدفع الرباعي لمساعدي السائقين – المجموعة سيمي برو:
المركز الأول: محمد الكسبي.
المركز الثاني: ضرغام رستم.
المركز الثالث: عدنان بيجانت حلا.
أبطال بطولة الأردن للكارتينغ 2019 :
فئة السينيور
المركز الأول: أمير النجار.
المركز الثاني: مناف حجاوي.
المركز الثالث: هشام النجار.
فئة الجونيور
المركز الاول: عبد الله الدسوقي:
المركز الثاني: زيد حاج حامد.
فئة الميني
المركز الأول: سند الحموي.
المركز الثاني: اركان مكالدة.
المركز الثالث: فيصل ناشخو.