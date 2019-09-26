رياضة محلية

الأمير فيصل يستقبل رئيسة الاتحاد الدولي للترايلثون

منذ 9 دقائق

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عمان-الغد- استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن الحسين ، رئيس اللجنة الأولمبية الأردنية وعضو المكتب التنفيذي في اللجنة الأولمبية الدولية، اليوم الخميس ، السيدة ماريسول كاسادو ، رئيسة الاتحاد الدولي للترايثلون.

ورحب سمو الأمير فيصل بالسيدة ماريسول كاسادو معبراً عن اعتزازه بزيارتها للأردن بالتزامن مع إستضافة مدينة العقبة لبطولة آيلة (كأس آسيا) للترايثلون والتي تنطلق يوم غد الجمعة.

بدورها أشادت السيدة “كاسادو” بالتقدم الكبير التي تشهده الرياضة الأردنية في الآونة الأخيرة لاسيما في رياضة الترايثلون التي أصبحت تحظى باهتمام كبير في الأردن عبر جهود رابطة الترايثلون الأردنية كما تم التباحث حول سبل تطوير هذه الرياضة في المملكة.

وستفتتح يوم غد الجمعة منافسات بطولة آيلة (كأس آسيا) للترايثلون بمشاركة ما يقارب الـ ٢٠٠ لاعب ولاعبة يمثلون ٣٤ دولة من مختلف أنحاء العالم.

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