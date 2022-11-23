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الأمير فيصل يشارك في اجتماع اللجان الأولمبية الدولية ويترأس جلسة الحماية لـ”دولي السلة”

10:59 م2022-11-23
الأمير فيصل بن الحسين
الأمير فيصل بن الحسين

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عمان – الغد – يشارك سمو الأمير فيصل بن الحسين، رئيس اللجنة الأولمبية الأردنية، وعضو المكتب التنفيذي في اللجنة الأولمبية الدولية، في اجتماع اللجان التابع للجنة الأولمبية الدولية، والذي يعقد في مدينة لوزان السويسرية الأسبوع الحالي، وذلك عقب مشاركته في اجتماع مجلس الشيوخ الخاص بالاتحاد الدولي لرياضة للسيارات FIA والذي عقد في العاصمة الفرنسية باريس الاثنين الماضي.
وحضر سمو الأمير فيصل، رئيس هيئة المديرين في الأردنية لرياضة السيارات، الاجتماع السنوي الخاص بمجلس الشيوخ التابع للاتحاد الدولي لرياضة السيارات.
كما وترأس اجتماع مجلس الحماية التابع للاتحاد الدولي لكرة السلة في ميس، لمناقشة القضايا المتعلقة بتطوير سياسات الحماية للاتحاد، حيث إنه يشغل منصب الرئيس المؤسس للمجلس.
ووصل سموه الى مدينة لوزان للمشاركة في عدد من اجتماعات اللجان التابع للجنة الأولمبية الدولية، حيث يشارك في اجتماع لجنة Olympism 365 واجتماع لجنة الشؤون العامة والاتصال المؤسسي، إضافة الى اجتماع لجنة المساواة والتنوع بين الجنسين في الرياضة كنائب لرئيس اللجنة.

10:59 م2022-11-23
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