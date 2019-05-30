الأمير فيصل يكرم أصحاب الإنجازات والداعمين خلال حفل إفطار “الأولمبية”

عمان-الغد- بحضور أصحاب السمو الملكي الأمراء فيصل بن الحسين، رئيس اللجنة الأولمبية الأردنية، وعلي بن الحسين، رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم، وآية بنت فيصل رئيسة الاتحاد الأردني للكرة الطائرة، ورعد بن زيد، وزينة راشد رئيسة برنامج الإعداد الأولمبي، وعدد من كبار الشخصيات، أقامت اللجنة الأولمبية الأردنية، أول من أمس، في فندق كمبينسكي عمان، حفل الإفطار السنوي بحضور رؤساء وأعضاء الاتحادات الرياضية والنوعية وممثلي وسائل الإعلام، إلى جانب داعمي وشركاء اللجنة الأولمبية.

وأكد الأمين العام للجنة الأولمبية، ناصر المجالي، حرص اللجنة على عقد هذا اللقاء السنوي الذي يجمع أسرة الرياضة الأردنية.

وقال المجالي، خلال كلمته في حفل الإفطار: “سعداء جدا بهذا اللقاء الذي يجمع منظومة الرياضة الأردنية من اتحادات رياضية والشركات والمؤسسات الداعمة لنا والإعلام الرياضي والجميع في هذه القاعة يشترك في طموح واحد، وهو رؤية الرياضة الأردنية في أعلى درجات النجاح والأمل دائما بأبطالنا وبطلاتنا في رفع العلم الأردني وعزف السلام الملكي بمختلف البطولات ومن شتى الرياضات”.

وأشار المجالي إلى أن اللجنة الأولمبية، وبتوجيهات من سمو الأمير فيصل بن الحسين، تسعى دوما إلى مشاركة الأفكار والاقتراحات مع الجميع بهدف الارتقاء بالرياضة الأردنية وجعلها قدوة حسنة ومميزة للجميع.

وأضاف المجالي: “تعيش الرياضة الأردنية لحظات فارقة في تاريخها، ولعل الإنجازات الكبيرة التي تحققت في الفترة الأخيرة هي خير دليل على هذا الكلام؛ فبتوجيهات سمو الأمير فيصل بن الحسين انتقلت الرياضة الأردنية إلى مرحلة جديدة وهي مرحلة الاحترافية في العمل وبذل قصارى الجهود لتوفير احتياجات الرياضيين الأردنيين كافة من كل الرياضات ومساندتهم على الإنجاز”.

واستعرض أمين عام اللجنة الأولمبية، أهم الإنجازات التي تحققت خلال العام الماضي من مختلف الرياضات، متمنيا المزيد من الإنجاز والتألق للرياضيين كافة من مختلف الرياضات.

وكرم سمو الأمير فيصل بن الحسين، أصحاب الإنجازات العالمية والآسيوية التي تحققت خلال الأشهر الماضية، إلى جانب نجوم منتخبنا الوطني لكرة السلة، وذلك بعد تأهلهم إلى نهائيات كأس العالم.

كما شهد حفل الإفطار تكريم داعمي وشركاء اللجنة الأولمبية الأردنية على ما يبذلونه في خدمة الرياضة الأردنية ودعم الرياضيين ومساندتهم على الإنجاز وهم؛ أمانة عمان، زين، المركزية تويوتا، بنك سوسيته جنرال الأردن، بكالدرين، جو سانتي، الشامي للعيون، بنك الإسكان، اندومي، سامسونج.