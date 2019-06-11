الأمير فيصل يكرم “الإسكان” لدعمه اللجنة الأولمبية الأردنية

عمان – الغد – كرم سمو الأمير فيصل بن الحسين ، رئيس اللجنة الأولمبية الأردنية، بنك الإسكان لدعمه اللجنة الأولمبية، وذلك خلال حفل الإفطار السنوي الذي أقامته اللجنة في فندق كمبنسكي، بحضور سمو الأمراء علي بن الحسين، رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم، وآية بنت فيصل رئيسة الاتحاد الأردني للكرة الطائرة، ورعد بن زيد، وزينة راشد رئيسة برنامج الإعداد الأولمبي.

كما حضر الحفل، عدد من كبار الشخصيات رؤساء وأعضاء الاتحادات الرياضية والنوعية وممثلو وسائل الإعلام إلى جانب داعمي وشركاء اللجنة الأولمبية.

وينسجم الدعم الذي قدمه بنك الإسكان للجنة الأولمبية مع استراتيجيته الاجتماعية ومسؤوليته الوطنية تجاه دعم الرياضة والرياضيين الشباب الذين أصبحوا اليوم خير سفراء للأردن في المحافل الدولية.

كما ينظر “الإسكان” بعين التقدير للجهود التي تبذلها اللجنة الأولمبية برئاسة سمو الأمير فيصل بن الحسين، في تطوير الساحة الرياضية الأردنية بطريقة منظمة بحيث غدت المملكة اليوم مشاركا رئيسيا رابحا للميداليات في جميع الأحداث الرياضية الكبرى الإقليمية والدولية، وتعد إنجازاتها مصدراً للفخر الوطني، حيث عملت على تعزيز دور الأردن الريادي والتنافسي، ورفع اسمه عاليا.

ويسعى بنك الإسكان من خلال دعمه للجنة الأولمبية، إلى الإرتقاء بالرياضة الأردنية، وتحفيز الناشئين من الرياضيين على متابعة أحلامهم، والوصول بهم إلى فضاءات الإنجاز الرياضي العالمي.

في ذات الإطار، كرّم سمو الأمير فيصل بن الحسين، أصحاب الإنجازات العالمية والآسيوية والتي تحققت خلال الأشهر الماضية إلى جانب تكريم نجوم منتخبنا الوطني لكرة السلة وذلك بعد تأهلهم إلى نهائيات كأس العالم.

وشهد حفل الإفطار تكريم داعمي وشركاء اللجنة الأولمبية الأردنية على ما يبذلونه في خدمة الرياضة الأردنية ودعم الرياضيين ومساندتهم على الإنجاز.