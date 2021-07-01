الأمير فيصل يهنئ أبطال المنتخبات الوطنية المتأهلين لأولمبياد طوكيو

عمان- هنأ سمو الأمير فيصل بن الحسين رئيس اللجنة الأولمبية، اللاعبين واللاعبات الذين سيمثلون الأردن في أولمبياد طوكيو 2020 التي تنطلق منافساتها يوم 23 الشهر الحالي.

وأشاد سموه بجهود المتأهلين وأجهزتهم الفنية واتحاداتهم الرياضية خلال فترة التأهيل، متمنياً لهم التوفيق وتقديم أفضل أداء في أولمبياد طوكيو.

جاء ذلك خلال اجتماع سموه اليوم الخميس في هيئة أجيال السلام، بالبعثة الأردنية المشاركة في أولمبياد طوكيو.

وحضر الاجتماع، وفق خبر صادر عن اللجنة الأولمبية الأردنية، سمو الأميرة آية بنت الفيصل، عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الأردنية ورئيسة الاتحاد الأردني للكرة الطائرة، ونائبا رئيس اللجنة الأولمبية الدكتور ساري حمدان والدكتور خالد عطيات.

ويمثل الأردن في دورة الألعاب الأولمبية القادمة 14 لاعباً ولاعبة وهو أكبر عدد من المشاركين الأردنيين في تاريخ مشاركاتنا الأولمبية والتي بدأت في أولمبياد موسكو عام 1980 ليتفوق هذا الفريق عددياً على أكبر مشاركة أردنية والتي كانت في أولمبياد لوس أنجلوس عام 1984بـ 13 لاعباً ولاعبة.

كما ستكون هذه المرة الأولى التي يمثل فيها الأردن 8 رياضات مُختلفة في الألعاب الأولمبية وهي:،الفروسية والملاكمة والتايكواندو والكراتيه والجودو والرماية وألعاب القوى والسباحة.

وعبر الدكتور ساري حمدان عن تقديره للجهود التي بذلت من اللاعبين واللاعبات والأجهزة الفنية خلال رحلة التصفيات، مؤكداً ثقة اللجنة الأولمبية الأردنية برئاسة سمو الأمير فيصل بن الحسين بالفريق الأردني وتحقيق النتائج المأمولة في أهم حدث رياضي على مستوى العالم.

ورحب الأمين العام للجنة الأولمبية الأردنية ناصر المجالي بالبعثة الأردنية، مهنئاً اللاعبين واللاعبات والأجهزة الفنية على تأهلهم إلى أولمبياد طوكيو.

وقال المجالي :” سعداء جداً بهذا العدد الكبير من المشاركين في أولمبياد طوكيو ونُقدر الجهود التي بذلت من الجميع، والتي أثمرت عن هذه المشاركة الفريدة من نوعها للأردن والتي جاءت في ظروف صعبة للغاية بسبب فيروس كورونا وما نتج عنها من توقف التدريبات والأحداث الرياضية المختلفة لعدة أشهر”.

وأضاف المجالي “لابد أن نشكر جميع الرياضيين الأردنيين الاخرين الذين حاولوا جاهداً في التأهل لأولمبياد طوكيو ولم يتمكنوا من ذلك رغم بذلهم قصارى جهدهم”.

وتمنى الأمين العام كل التوفيق للاعبين واللاعبات الذي يستعدون للتوجه إلى طوكيو وتمثيل الأردن في الدورة الأولمبية المقبلة وتحقيق أفضل النتائج التي تعكس تطور الرياضة الأردنية.

بدورها استعرضت رئيسة البعثة الأردنية ، المشاركة في أولمبياد طوكيو 2020 ندين دواني، خلال حديثها في اجتماع البعثة التعليمات الواجب الالتزام بها من قِبل أفراد البعثة الأردنية، ومؤكدةً ضرورة تكاتف الجميع بما يضمن تمثيل الأردن بأبهى صورة خلال فترة المنافسات.

كما اشتمل اجتماع البعثة على شرح التعليمات الخاصة بالإجراءات الصحية وشروط المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية بحسب الكُتيب الصادر عن اللجنة المنظمة المحلية للأولمبياد واللجنة الأولمبية الدولية إلى جانب شرح التعليمات الخاصة بشروط استخدام العقاقير الطبية خلال فترة الدورة والتي قدمتها السيدة سينا عمر من المنظمة الأردنية لمكافحة المنشطات.

وفي نهاية الاجتماع، عبر أبطال وبطلات الفريق الأردني المشارك في أولمبياد طوكيو عن سعادتهم في تمثيل الأردن بأكبر حدث رياضي على مستوى العالم، مؤكدين أنهم يبذلون قصارى جهدهم في المحطات الاستعدادية الأخيرة قبيل بدء الألعاب الأولمبية والذين يسعون خلالها لتقديم أفضل ما لديهم وتحقيق النتائج المتقدمة. -(بترا)