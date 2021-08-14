الأمير فيصل يُكرم البعثة الأردنية المشاركة في أولمبياد طوكيو

عمان – كرم سمو الأمير فيصل بن الحسين، رئيس اللجنة الأولمبية الأردنية، مساء اليوم السبت، البعثة الأردنية التي شاركت في دورة الألعاب الأولمبية “طوكيو 2020”.

وحضر الحفل الذي اقيم في فندق فيرمونت سمو الأمير راشد بن الحسن، رئيس الاتحاد الأردني للتايكواندو وسمو الأميرة آية بنت فيصل، عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الأردنية، وسمو الأميرة زينة راشد، عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الأردنية.

وجاء حفل التكريم بعد الإنجاز الذي حققته المشاركة الأردنية في أولمبياد طوكيو والتي جرت خلال الفترة من 23 تموز الماضي إلى 8 آب الحالي وحصلت البعثة الأولمبية الأردنية على ميداليتين، فضية عبر لاعب التايكواندو صالح الشرباتي، وبرونزية من خلال لاعب الكراتيه عبدالرحمن المصاطفة، وتعتبر هذه هي المرة الأولى التي يُحقق فيها الأردن ميداليتين في النسخة الأولمبية.

وشهدت نسخة أولمبياد “طوكيو 2020” مشاركة أكبر فريق أردني في الألعاب الأولمبية بـ 14 لاعبا ولاعبة مثلوا 8 رياضات، وهي أكبر عدد من الرياضات التي شارك الأردن في هذه النسخة الأولمبية.

وأشاد نائب رئيس اللجنة الأولمبية الأردنية ساري حمدان ، في كلمة ألقاها خلال الحفل، بالإنجاز الذي تحقق في أولمبياد طوكيو، مثمناً جهود اللاعبين واللاعبات جميعهم والذين سعوا من أجل تمثيل الأردن بأفضل صورة في أولمبياد طوكيو.

من جانبه أشار أمين عام اللجنة الأولمبية الأردنية ناصر المجالي، بجهود سمو الأمير فيصل بن الحسين ومساهمته الكبيرة في تحقيق هذا الإنجاز من خلال متابعته المستمرة للرياضيين والمنتخبات الوطنية وتوجيهاته الدائمة لدعم المنظومة الرياضية كاملةً.

بدورها عبرت ندين دواني، رئيسة البعثة الأردنية المشاركة في أولمبياد طوكيو، عن اعتزازها وفخرها بما تحقق في أولمبياد طوكيو وحصول الأردن على ميداليتين للمرة الأولى في النسخة الأولمبية، وأشادت كذلك بالالتزام التام الذي أظهره أفراد البعثة الأردنية خلال مشاركتهم الأولمبياد مع ظروف استثنائية وغير اعتيادية بسبب الاجراءات المتخذة للحفاظ على السلامة العامة من فيروس كورونا.

وتم خلال الحفل استعراض لقطات من مشاركة اللاعبين واللاعبات في أولمبياد طوكيو وتسليط الضوء على الإنجاز الذي تحقق في هذه النسخة الأولمبية.

وبعد ذلك كرم سمو الأمير فيصل بن الحسين البعثة الأردنية التي شاركت في أولمبياد طوكيو والتقاط الصور الجماعية.

واقتصر حضور الاحتفال على عدد محدود من الوزراء والمسؤولين وذوي اللاعبين مع الالتزام بقواعد السلامة العامة نظرًا للظروف الاستثنائية التي تمر بها المملكة بسبب جائحة كورونا.–(بترا)