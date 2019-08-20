الأمير مرعد يتابع الاستعدادات لدورة العاب غرب آسيا البارالمبية

عمان – الغد – حرص سمو الأمير مرعد بن رعد بن زيد رئيس المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على متابعة استعدادات اللجنة البارالمبية الأردنية لاستضافة فعاليات النسخة الثانية لدورة العاب غرب آسيا البارالمبية التي ستقام في عمان خلال الفترة من 15-22 أيلول (سبتمبر) المقبل بالتزامن مع الاحتفالات بالذكرى العشرين بعيد الجلوس الملكي.

وتقام دورة الألعاب برعاية سمو الأمير فيصل بن الحسين رئيس اللجنة الأولمبية الأردنية عضو اللجنة الأولمبية الدولية ومشاركة قرابة 500 رياضي ورياضية من كافة دول غرب أسيا الـ12 وهي السعودية، الكويت، الإمارات، البحرين، قطر، سلطنة عمان، العراق، اليمن، فلسطين، سوريا، لبنان، إضافة إلى الأردن يتنافسون على ميداليات والقاب ستة العاب هي العاب القوى (حركية، بصرية وشلل دماغي)، كرة السلة للكراسي المتحركة، رفع الأثقال، كرة الهدف للمكفوفين، كرة الطاولة وبوشيا.

وكان سمو الأمير مرعد بن رعد بن زيد التقى الأثنين في مكتبه أركان اللجنة البارالمبية الأردنية د. حسين أبو الرز رئيس اللجنة، الانسة مها البرغوثي الأمين العام، سليمان الروسان نائب الرئيس، إبراهيم الحليق امين الصندوق، د. عامر الشعار عضو اللجنة، والسادة جاسر نويران مدير النشاط الرياضي، داوود شحادة مدير مجمع الأمير رعد لرياضة المعوقين واحمد حياصات مساعد المدير الإداري للجنة البارالمبية، حيث استمع سموه إلى إيجاز عن التحضيرات المتواصلة لاستضافة دورة العاب غرب أسيا واستعدادات المنتخبات الوطنية الأردنية المتطلعة للمنافسة على عديد الألقاب والميداليات.

وثمن سمو الأمير مرعد بن رعد جهود اللجنة البارالمبية وكوادرها وكذلك جهود كوكبة المتطوعين اللذين ارتفع عددهم إلى قرابة 250 متطوعا من الجنسين يمثلون معظم الجامعات الأردنية.

وحرص سمو الأمير مرعد بن رعد على زيارة مقر اللجنة البارالمبية ومجمع الأمير رعد بن زيد لرياضة المعوقين حيث التقي وفد نادي خورفكان الإماراتي الذي يعسكر في عمان منذ عدة أيام استعدادا لدورة العاب غرب أسيا، وقدم رئيس الوفد الاماراتي السيد محمد القواضي درعا تقديريا لسمو الأمير مرعد بن رعد.

في غضون ذلك اطلعت اللجنة التنفيذية لدورة العاب غرب أسيا خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء برئاسة السيد سلميان الروسان، على اخر الاستعدادات حيث تم اتخاذ العديد من القرارات والتوصيات التي تسهم في توفير كل مستلزمات تحقيق استضافة مثالية لهذه الدورة الكبرى.

وفي سياق أخر تختتم غدا الأربعاء فعاليات دورة التحكيم الدولة لرفع الأثقال للمعوقين بإشراف السيد عزام الزعبي، ويشهد مقر اللجنة البارالمبية الأردنية بعد ظهر الغد دورة صقل حكام العاب القوى بإشراف السيد جاسر نويران ومشاركة 40 حكما معتمدا من اتحاد العاب القوى.

هذا واستكملت اللجنة البارالمبية الاستعدادات لعقد اجتماع اللجنة المنظمة العليا لدورة العاب غرب أسيا الذي سيعقد الساعة 2.00 بعد ظهر يوم الخميس القادم في قاعة يا هلا بمدينة الحسين للشباب برئاسة د. محمد أبو رمان وزير الشباب ووزير الثقافة.