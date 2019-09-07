الأمير مرعد يتفقد المنشآت استعدادا لدورة العاب غرب آسيا البارالمبية

عمان – ثمنت أسرة اللجنة البارالمبية الأردنية مبادرة سمو الأمير مرعد بن رعد بن زيد رئيس المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بعدما حرص سموه على تفقد مرافق وملاعب مجمع الأمير رعد بن زيد لرياضة المعوقين.

ويتأهب المجمع لاستضافة بعض فعاليات النسخة الثانية من دورة العاب غرب آسيا البارالمبية الثانية خلال الفترة من 15-22 أيلول (سبتمبر) الحالي تزامنا مع الاحتفالات بالذكرى العشرين لعيد الجلوس الملكي وبرعاية سمو الأمير فيصل بن الحسين رئيس اللجنة الأولمبية الأردنية عضو اللجنة الأولمبية الدولية.

ويشارك قرابة 500 رياضي ورياضية من كافة دول غرب أسيا الـ12 وهي: السعودية، الكويت، الإمارات، البحرين، قطر، سلطنة عمان، العراق، اليمن، فلسطين، سوريا، لبنان، إضافة إلى الأردن يتنافسون على قرابة 300 ميدالية ملونة لستة العاب هي القوى (حركية، بصرية وشلل دماغي)، كرة السلة للكراسي المتحركة، رفع الأثقال، كرة الهدف للمكفوفين، كرة الطاولة وبوشيا.

وكان سمو الأمر مرعد بن رعد بن زيد استمع خلال جولته التفقدية إلى إيجاز من مها البرغوثي أمين عام اللجنة البارالمبية الأردنية مديرة دورة العاب غرب أسا البارالمبية حول الاستعدادات الأردنية لاستضافة الدورة المقبلة، وأثنى سموه على جهود كافة العاملين في اللجنة البارالمبية الأردنية وجهود اللجنة المنظمة العليا التي يرأسها د. محمد أبو رمان وزير الشباب ووزير الثقافة، مؤكدا ثقته بقدرة الكوادر الأردنية على تحقيق النجاح المنشود ومرحبا بالأشقاء العرب في بلدهم الثاني.

وتركت مبادرة سمو الأمير مرعد بن رعد التفقدية أثرا طيبا في نفوس اسرة مجمع الأمير رعد بن زيد لرياضة المعوقين، وبحسب مدير المجمع داوود شحادة، فإن سمو الأمير مرعد كان حريصا خلال جولته على تحية كافة الكوادر والعاملين بمجمع الأمير رعد بن زيد الرياضي وكذلك مصافحة مهندسي أمانة عمان وعمال الوطن خلال تنفيذهم الأعمال المطلوبة في تطوير المجمع، وكان حريصا على الاستفسار عن معظم التفاصيل وكان فخورا بتجهيز ميدان الرمي لمسابقات العاب القوى بدعم مباشر من أمانة عمان الكبرى.

البارالمبية تبارك للحكم العالمي الأردني عصام الفقير

باركت أسرة اللجنة البارالمبية الأردنية واللجنة العليا لدورة العاب غرب أسيا البارالمبية لعصام الفقير، بعد اعتماده من قبل الاتحاد الدولي لكرة الطاولة حكما عاما، وهو الوحيد عربيا وأسيويا الذي يرتقي إلى هذا الصنف من الحكام العاملين على مستوى العالم.

ويشار إلى أن الحكم العالمي عصام الفقير حصل على الشهادة الدولية عام 1988 وعلى لقب حكم عام منذ عام 1998، وهو الأردني الوحيد الذي حصل على هذه الشارة، وأول عربي يحقق هذا الإنجاز، كما تلقى عصام الفقير التهنئة من هيئة رواد الحركة الرياضية والشبابية ومن رابطة رواد الرياضة العربية.

ويشار إلى ان الفقير يرأس لجنة الحكام المركزية لكرة الطاولة كما انه ممثل للاتحاد البارالمبي لمنطقة غرب آسيا وحكما عاما لمنافسات كرة الطاولة في دورة العاب غرب آسيا الثانية.

وفي حديثه للجنة الإعلامية لاتحاد الاعلام الرياضي، كشف الفقير النقاب عن استكمال كافة مستلزمات مسابقة كرة الطاولة لدورة العاب غرب آسيا والتي تقام في الصالة الداخلية لكلية التربية الرياضية في الجامعة الأردنية بمشاركة 28 لاعبا يمثلون: العراق، الكويت، لبنان، فلسطين، الإمارات بالإضافة إلى الأردن التي يمثلها اللاعبون: ختام أبو عوض، فاطمة العزام، فاتن عليمات، مريم العمايرة، هبة كرسوع، اسلام اليماني، اسلام حنوشي، أسامة أبو جامع، إبراهيم دردس، محمد العجارمة، بهاء المريدي، انفال أبو دلدوم، ناصر عساف، صابر بلح، وفاء أبو الرب، محمد النجادات، محمود الحايك، وعماد السراحنة.

وتقام مسابقات كرة الطاولة للفردي يومي 18-19 أيلول ويوم 20 أيلول (سبتمبر) المقبل للفرق.