الأمير مرعد يزور حدائق الملك عبد الله ويطلع على واقع خدماتها



عمان-الغد- استقبل محافظ إربد رضوان العتوم ورئيس لجنة بلدية إربد الكبرى الدكتور قبلان الشريف سمو الأمير مرعد خلال تفقده حدائق الملك عبد الله الثاني في محافظة إربد اطلع خلالها على واقع الخدمات المقدمة للمواطنين في هذه الحدائق وخاصة لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة .

وقال الأمير مرعد أن بالعزم والإصرار يتحقق الإنجاز خاصة وأن هناك شباب مؤهلين ولديهم العزم على العمل لخدمة المواطن مشيدا بالنهضة العمرانية والتجارية التي شهدتها مدينة إربد هذه المدينة ذات التاريخ العميق، وأشار الى ضرورة الإهتمام الكبير بفئة ذوي الاحتياجات الخاصة وتوفير كل ما يلزم لهم خاصة في مجال التشغيل وتوفير البنية التحية المناسبة وخاصة في الأماكن العامة والحدائق مشيداً بجهود بلدية إربد الكبرى في هذا المجال .

من جانب آخر استعرض محافظ إربد رضوان العتوم أهم المشاريع التي يتم العمل على تحقيقها في مدينة اربد وأن مدينة اربد قد شهدت تطوراً كبيراً في كافة المجالات الخدمية الأمر الذي ينعكس ايجاباً على المواطن مبيناً أن مدينة اربد تحوى الكثير من المناطق التنموية والمصانع التي ساهمت في توفير الكثير من فرص العمل للشباب .

وقال الدكتور قبلان الشريف رئيس لجنة بلدية اربد الكبرى أن البلدية تعمل جاهدة على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين حيث صممت حدائق الملك عبد الله الثاني لتلامس احتياجات ذوي الاحتياجات الخاصة حيث تم إنشاء ممرات ووضع رمبات في جميع الأماكن للتسهيل عليهم

وأشار القبلان أن حدائق الملك عبد الله والتي يرتادها في نهاية الأسبوع حوالي 60 ألف مواطن وهذا الأمر جعلنا أمام تحدي كبير للنهوض بجميع الخدمات المقدمة للمواطنين في هذه الحدائق والإبقاء على جاهزيتها خاصة وأن هذه الحدائق تخدم محافظات الشمال كافة وهي تعتبر قلادة عز هاشمية تطوق أعناقنا والتي جاءت بتبرع سخي من قائد الوطن جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين لأهله في مدينة اربد لتكون متنفساً لهم يقضون فيها أوقات فراغهم .