الأمير مرعد يطلق صفحته الرسمية على فيس بوك

انضم سمو الأمير مرعد بن رعد، كبير الأمناء في الديوان الملكي الهاشمي، إلى المستخدمين الرسميين لمنصة التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، عبر إطلاقه صفحته الرسمية على هذه المنصة.

ويأتي إطلاق الصفحة بالتزامن مع اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، الذي يحتفل به العالم لتأكيد حقوق هذه الفئة، التي أثبتت تميزها على مختلف الصعد، وكانت على الدوام جزءاً لا يتجزأ من النسيج الاجتماعي في مختلف المجتمعات ولبنةً أساسيةً من لبنات البناء والتطوير.

وقال سموه في أول منشور له عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك: “لطالما اعتقدت أنه من الواجب علينا بذل كل ما في وسعنا لمنح الأشخاص ذوي الإعاقة حقوقهم غير القابلة للتصرف؛ في التعليم الدامج، والرعاية الصحية، وإمكانية الوصول والتنقل، والعمل والسكن والعيش المستقل، والتأهيل المجتمعي، والعدالة، والمشاركة السياسية، والسياحة الميسرة والرياضة والترفيه وغيرها من الحقوق الواجبة”.

وتابع أنه “بتوجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني؛ أعلم أنه يمكننا ذلك، نحن نعمل معًا كأصحاب مصلحة مُشتركة وشركاء فاعلين، لنخلق أردنا خاليا من العوائق ومبنيا على أسس عدم التمييز، وتكافؤ الفرص للجميع.”

ويرأس سموه المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين والهيئة الوطنية لإزالة الألغام وإعادة التأهيل.