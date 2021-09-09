الأمير مرعد يكرم حافظة للقرآن الكريم من ذوي متلازمة داون

عمان- كرم سمو الأمير مرعد بن رعد، رئيس المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، اليوم الخميس، الفتاة روان الدويك -26 عامًا، من ذوي متلازمة داون، التي تمكنت من حفظ القرآن الكريم كاملاً.

وهنأ سمو الأمير، روان على قدراتها على الحفظ السريع، مثمنا دور أسرتها في دعمها، رغم أنها لم تلتحق في اي مؤسسة تعليمية خلال السنوات الماضية، وبرغم الصعوبات والتحديات التي يواجهها الشباب والشابات ذوي الإعاقة بشكل عام، وذوي الإعاقة الذهنية بشكل خاص، في الحصول على تعليم ذي جودة عالية.

من جهتها، قالت روان، إنها كانت تحفظ آيات القرآن الكريم من خلال والدتها، التي كانت تساعدها على حفظ الآيات واحدة تلو الأخرى، حيث كانت والدتها تأخذها أيضاً على دار لتحفيظ القرآن الكريم.

بدورها، أوضحت والدة روان، أنها لاحظت قدرات ابنتها على الحفظ مبكراً وبعمر 6 سنوات، وأنها بدأت بصقل هذه الموهبة لديها بتحفيظها قصار السور أولاً، ثم قامت بتسجيلها في دار لتحفيظ القرآن، ما مكنها من حفظ القرآن كاملاً، وساهم في صقل شخصيتها الى حد كبير.

وطالبت والدة روان وزارة التربية والتعليم الاهتمام بشكل أكبر بتعليم الطلاب من ذوي الإعاقة الذهنية، مؤكدة أن لديهم قدرات عالية، إذا ما تم توظيفها بشكل جيد.

–(بترا)