الأمير مرعد يلتقي وزيري التعليم العالي والتطوير المؤسسي عبر تقنية الإتصال المرئي

عمان- الغد- عقد سمو رئيس المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الأمير مرعد بن رعد لقائين عبر تقنية الاتصال المرئي مع وزير التعليم العالي ووزيرة الدولة للتطوير المؤسسي.

وقد ناقش سموه مع وزير التعليم العالي الدكتور محمد أبو قديس أطر التعاون والخطوات التي يرغب المجلس بتنفيذها مباشرةً مع مؤسسات التعليم العالي بالتنسيق مع الوزارة وبصفة خاصة اعتماد إمكانية الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة ضمن معايير اعتماد المؤسسات التعليمية؛

هذا إلى جانب عقد شراكات مع الجامعات بهدف تهيئة مرافقها ونقل خدمة مترجمي لغة الإشارة إلى الجامعات تدريجياً ضمن شروط وآليات تكفل استدامة الخدمة وجودتها.

وفي هذا السياق أكد أبو قديس استعداد الوزارة لتنسيق العمل والجهود لضمان تنفيذ هذه الأهداف بشكل سريع وسلس خلال الفترة القادمة.

وعلى صعيد آخر، ناقش سموه مع وزيرة التطوير المؤسسي الدكتورة رابعة العجارمة سبل دعم عمل المجلس وتعزيز أدائه ورفده بالخبرات الفنية المتخصصة والكوادر الفعالة.

من جهتها أكدت العجارمة على استعداد الوزارة لتقديم كامل الدعم المعرفي والفني من خلال برامج تطوير القدرات المؤسسية وتعزيز التنسيق بين المجلس والجهات التنفيذية المختلفة في ما يتعلق بتعزيز الكوادر البشرية والأداء المؤسسي.