الأمير مرعد يهنئ أبطال الذهب.. انتصارات بالجملة لأبطال الأردن

اللجنة الإعلامية لاتحاد الإعلام الرياضي

عمان – حرص سمو الأمير مرعد بن رعد بن زيد رئيس المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، على متابعة فعاليات اليوم الثالث من منافسات دورة العاب غرب آسيا البارالمبية الثانية، التي تستمر حتى مساء السبت المقبل.

وخلال تواجده في صالة الشهيد راشد الزيود ومتابعته فعاليات مسابقات رفع الاثقال وبعد تتويجه للأبطال محمد طربش ومحمد العبيدي وعمر قرادة، عبر سمو الأمير مرعد بن رعد عن سعادته بالنجاح المتواصل للدورة، مباركا لأبطالنا الأردنيين من الجنسين ولأبطال العرب إنجازاتهم الذهبية والفضية والبرونزية ومرحبا بالوفود العربية المشاركة، ومشيدا بجهود اللجنة البارالمبية متمنيا التوفيق للجميع فيما تبقى من أيام الدورة.

وقدر سمو الأمير مرعد بن رعد لمسة الوفاء التي بادرت لها اللجنة المنظمة العليا واللجنة البارالمبية الأردنية، خلال حفل الافتتاح بتكريم سمو الأمير رعد بن زيد على اسهاماته المتواصلة منذ أكثر من 40 سنة في دعم أنشطة اللجنة البارالمبية.

أثقال الرجال.. 3 ذهبيات أردنية

وكانت مسابقة رفع الأثقال للذكور شهدت سيطرة أردنية على 3 أوزان وعزف السلام الملكي 3 مرات، حيث نال عمر قرادة ذهبية وزن 49 كغم بـ177 كغم ونال محمد العبيدي الميدالية الفضية بـ128 كغم تاركا لليمني أكرم عبده الميدالية البرونزية بـ80 كغم. ونال محمد العبيدي ذهبية وزن 49 كغم للناشئين تاركا الفضية للإماراتي أسامة عبد الحميد وتوج محمد طربش بذهبية 65 كغم رافعا 190 كغم تاركا الفضية للعراقي أحمد مصطفى بـ161 والبرونزية للسوري علاء يوسف بـ151 كغم.

ذهبيتان للأردن

في رفع الأثقال للسيدات

وكانت انطلاقة مسابقة رفع الأثقال شهدت إنجازا أردنيا لافتا بحصول البطلتين أسماء شكري وثروة الحجاج على ميداليتين ذهبيتين، حيث نالت أسماء ذهبية وزن 79 كغم رافعة 119 كعم، فيما كانت الفضية للإماراتية هيفاء النقبي (87 كغم) والبرونزية للعراقية رسول عبد الزهرة (72 كغم).

وتوجت ثروة الحجاج بذهبية وزن 86 و+86 كغم رافعة 125 كغم فيما نالت العراقية هدى مهدي الميدالية الفضية (110 كغم)، ومواطنتها حنان ماجد الميدالية البرونزية (92 كغم).

وكانت الإماراتية موزة الزيودي افتتحت مسابقة اثقال السيدات متوجة بذهبية وزني 55 و61 كغم رافعة 80 كغم، فيما كانت الفضية من نصيب العراقية زهرة غربي بوزن 65 كغم.

وتناوب على تتويج بطلات رفع الأثقال د. عبد الرزاق بني رشيد رئيس الاتحاد البارالمبي لمنطقة غرب آسيا والأمين العام د. مصباح جعفر ومحمد فاضل الهاملي رئيس اللجنة الأولمبية الإماراتي عضو اللجنة الأولمبية الأسيوية وعزام الزعبي رئيس الاتحاد الأردني لرفع الأثقال.

والتقت اللجنة الإعلامية بأبطالنا عمر قرادة، محمد العبيدي، محمد طربش، أسماء شكري وثروة الحجاج حيث عبروا عن بالغ سعادتهم بالتتويج الذهبي واعتزازهم بهذا الإنجاز الكبير الذي ينبغي أن يعطي دفعة كبيرة لباقي أبطالنا وبطلاتنا لتحقيق الإنجازات.

شهادة السفير القطري

تواجد الشيخ سعود بن ناصر بن جاسم آل ثاني سفير دولة قطر لدى الأردن في مقر اللجنة البارالمبية ومجمع الأمير رعد بن زيد لرياضة المعوقين، حيث تابع بعض مشاركات الوفد القطري، والتقى د.حسين أبو الرز رئيس اللجنة البارالمبية الأردنية وبعض أركان اللجنة وضيوفها.

وعبر السفير القطري عن بالغ اعتزازه بعمق ومتانة العلاقات الأردنية القطرية في المجالات كافة ومن بينها الرياضية والشبابية، مشيدا باستضافة الأردن للنسخة الثانية لدورة العاب غرب آسيا البارالمبية، مؤكدا على أن هذه الاستضافة تعكس قدرة الكفاءات الأردنية لاستضافة الاحداث الرياضية الكبرى، متمنيا لمنتخبنا الوطني لكرة القدم التأهل إلى نهائيات كأس العالم (مونديال الدوحة 2022).

رئيس اللجنة البارالمبية

الدولية في عمان

قادما من البرازيل يصل عمان اليوم أندرو بارسونز رئيس اللجنة البارالمبية الدولية وذلك تلبية لدعوة خاصة من سمو الأمير فيصل بن الحسين رئيس اللجنة الأولمبية الأردنية عضو اللجنة الأولمبية الدولية.

وذلك تزامنا مع استضافة الأردن للنسخة الثانية لدورة العاب غرب آسيا البارالمبية حيث سيتابع بعض العاب الدورة ومنافساتها ويلتقي غدا بأسرة اللجنة البارالمبية الأردنية والاتحاد البارالمبي لمنطقة غرب آسيا ورؤساء الوفود المشاركة.

برونزية أردنية في العاب القوى

ميدالية برونزية واحدة في مسابقة رمي القرص للرجال فئة 46 كانت حصيلة المشاركة الأردنية في إنطلاقة مسابقة العاب القوى بميدان الرمي بمجمع الأمير رعد نالها عبد الله القهوجي مسجلا 32.7م فيما كانت الذهبية من نصيب الكويتي عبد الله صالح بـ37.1 والفضية لمواطنه فيصل سرور.

كرة الهدف

فوزان أردنيان على الإمارات 12-2 وعلى سلطنة عمان 11-1 كانت حصيلة اليوم الأول لمسابقة كرة الهدف للمكفوفين والتي مثلنا فيها عبد الرمحي، محمد السيد، محمد بدر، محمد الدقم، أساة الزيود وإبراهيم زكي.

فيما شهدت باقي نتائج اليوم الأول بمسابقة كرة الهدف للمكفوفين في صالة مجمع الأمير رعد بن زيد تعادل العراق مع قطر 10-10، وفازت السعودية على سلطنة عمان 10-0، والعراق على الإمارات 15-5، قطر على السعودية11 -1.

على أن تتواصل منافسات البطولة حتى مساء السبت القادم ويمثلنا فيها 6 لاعبين.

كرة السلة للكراسي المتحركة

تختتم مساء الخميس منافسات الدور الأول لمسابقة كرة السلة بمباراتي الإمارات مع عمان الساعة 4.15، والعراق مع الكويت 6.15 مساء وكانت المسابقة أفتحت عصر الثلاثاء بفوز الإمارات على الأردن 56 -35 وفوز الكويت على البحرين 53-19، والعراق على البحرين 69-39 فيما التقى منتخبنا الوطني مع سلطنة عمان في ساعة متأخرة من مساء الأربعاء.

الأردن رابعا في بوشيا

حصول لاعبة منتخبنا الوطني للبوشيا على المركز الرابع كانت النتيجة الأبرز في المشاركة الأردنية في افتتاح مسابقة بوشيا اتلي شهدت في صالة ومجمع الأمير رعد بن زيد 33 مباراة على امتداد عدة ساعات، حيث نال العراقي محمد فاضل الميدالية الذهبية تاركا الفضية لأيمن إبراهيم من البحرين والبرونزية للسعودي أحمد دومان.

وإلى جانب أية الشلة شارك باسم الأردن بحسب المدرب الوطني طه زيادة اللاعبون واللاعبات حنين مجذوبة، دانيا الحميدي، مريانا صنوبر، لجين مهيرات، ليث فريحات، ناصر القرشي، عمرو هاشم، بدر أبو عطا، وأسامة زيادة.

انتصارات بالجملة لكرة الطاولة

شهدت صالة كلية التربية الرياضية للجامعة الأردنية انطلاق منافسات كرة الطاولة للفردي وللجنسين بمشاركة 37 لاعبا ولاعبة يمثلون 5 دول هي الأردن، فلسطين، الإمارات، الكويت والعراق.