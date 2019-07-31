الأمير هاري لا يرغب في إنجاب أكثر من طفلين لصالح البيئة

لندن- أقر الأمير هاري، حفيد ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، أنه يرغب في إنجاب طفلين فقط كحد أقصى لحماية كوكب الأرض إزاء أزمة التغير المناخي. وأكد دوق ساسيكس في محادثة أجراها مع المتخصصة في علوم الرئيسيات، جين جوردال، ستنشر في العدد القادم من مجلة “فوج” ببريطانيا التي ستطرح في سبتمبر/أيلول المقبل “لقد تغيرت نظرتي للطبيعة بعد (ابنه الأول) ارتشي” الذي أنجبته زوجته، ميجان ماركل، في 6 مايو/آيار الماضي.

وأضاف لدى سؤاله عن عدد الأطفال الذين يرغب في إنجابهم “اثنان كحد أقصى”. وأبدى الأمير هاري خلال المقابلة تخوفه بشأن عواقب أفعال الإنسان على كوكب الأرض، واصفا ما يحدث حاليا بشأن تغير المناخ بأنه “أمر مفزع”. -(إفي)