الأمير هاري وزوجته ميغن يقدّمان مولودهما للعالم (صور)

لندن– قدّم الأمير هاري وزوجته ميغن طفلهما الذي أبصر النور قبل يومين، للعالم الأربعاء من قصر ويندسور في لندن قبل حمله إلى الملكة إليزابيث الثانية.

وقال الزوجان إن ما يعيشانه حاليا هو “حلم” و”تجربة رائعة”. وكان لهما دردشة مع الصحافيين في القصر لكنهما لم يكشفا عن اسم المولود الذي يحتّل المرتبة السابعة في ترتيب خلافة عرش إنكلترا.

وقدّم هاري الذي ارتدى بزّة رمادية ابنه ملفوفا ببطانية بيضاء ومعتمرا قبعة من اللون عينه ببسمة عريضة على الوجه إلى جانب زوجته ميغن التي اختارت فستانا أبيض للمناسبة.

وأثار نبأ ولادة طفل دوق ودوقة ساسكس سيلا من رسائل التهنئة، أبرزها من السيدة الأميركية الأولى سابقا ميشال أوباما ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو ورئيسة الحكومة النيوزيلندية جاسيندا أردرين.

وأضيئت شلالات نياغارا في كندا بالأزرق احتفالا بهذا الحدث، في حين سطعت عجلة لندن آي على ضفاف نهر تيمز بالأحمر والأبيض والأزرق.-(ا ف ب)

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