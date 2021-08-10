الأمير هاري وماركل خسرا 22 مليون دولار منذ انفصالهما عن العائلة المالكة

لندن- زعم مصدر مطلع أن الأمير البريطاني هاري وزوجته ميغان ماركل، خسرا 22 مليون دولار (15.8 مليون جنيه إسترليني) منذ انفصالهما عن العائلة المالكة العام الماضي.

ونقلت صحيفة «إكسبرس» البريطانية عن المصدر قوله إن هاري وميغان دفعا 19.6 مليون دولار مقابل شراء منزلهما الجديد الفخم في لوس أنجليس، وتزويده ببعض عناصر الترفيه ومن بينها «غرفتا ساونا ودار ضيافة منفصلة وصالة ألعاب رياضية وسينما وملعب تنس ومنطقة مخصصة للعب الأطفال».

وتحدث المصدر أيضاً عن تكلفة منزل هاري وميغان في «فروغمور كوتاج» في وندسور بالمملكة المتحدة، وأعمال التجديد التي أُجريت فيه قبل مغادرتهما للعائلة المالكة، حيث مولت أموال دافعي الضرائب ما قيمته 4.4 مليون دولار لترميم وتجديد هذا المنزل، وهي الأموال التي قال الزوجان إنهما سددا جزءاً منها قبل التنحي عن واجباتهما الملكية، وسددا المتبقي بعد ترك العائلة.

وحسب المصدر، فقد وصل ما خسره هاري وميغان بعد ترك بريطانيا والسفر إلى الولايات المتحدة إلى نحو 22 مليون دولار.-(وكالات)