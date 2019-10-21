الأمير هاري يقرّ بأنه وشقيقه وليام في “مسارين مختلفين”

لندن– أقرّ الأمير هاري بأنه وشقيقه وليام باتا على “مسارين مختلفين” وأصبحت علاقتهما تمرّ “بفترات عسر ويسر”.

وفي مقابلة مع محطة “آي تي في” أجراها هاري خلال جولته في إفريقيا الجنوبية برفقة زوجته ميغن ماركل، تطرّق الأمير إلى الإشاعات التي تسري منذ أشهر حول فتور العلاقة بينه وبين شقيقه البكر.

وهو قال “لا شكّ في أن هناك بعض الأمور” بسبب الضغوطات على العائلة الملكية والتزاماتها البروتوكولية.

وأردف هاري “نحن شقيقان وسوف نبقى دوما كذلك. ولا شكّ في أننا على مسارين مختلفين، لكنني سوف أقف دوما إلى جانبه وأنا أكيد من أنه سيعاملني بالمثل”.

وأقرّ “نمرّ كشقيقين بفترات يسر وعسر”.

وخلال المقابلة عينها، قالت ميغن ماركل التي تزوّجت هاري في 2018 إن العام المنصرم كان “صعبا” بسبب ضغوطات وسائل الإعلام.

وهي أقرّت “عندما توطّدت علاقتي بهاري، كان أصدقائي فعلا سعداء من أجلي لأنني كنت في غاية السعادة، لكن أصدقائي البريطانيين نصحوني بعدم الاقتران به لأن وسائل الإعلام ستدمّر حياتي”.

وباشر الأمير هاري وزوجته إجراءات قضائية ضد وسائل الإعلام في مطلع تشرين الأول/أكتوبر. (أ ف ب)