الأمير هاشم يرزق بـ “بمحمد الحسن”

عمان– أعلن الديوان الملكي الهاشمي بأن صاحب السمو الملكي الأمير هاشم بن الحسين، وصاحبة السمو الملكي الأميرة فهدة هاشم، رزقا مساء أمس الاثنين، الواقع في الثاني والعشرين من شهر صفر 1441 هجرية، الموافق للحادي والعشرين من شهر تشرين الأول 2019 ميلادية، بمولود أسمياه محمد الحسن، جعله الله قرة عين لوالديه.

والديوان الملكي الهاشمي، إذ يعرب عن أصدق آيات التهاني والتبريكات لسمو الأمير هاشم وسمو الأميرة فهدة بمولودهما، صاحب السمو الملكي الأمير محمد الحسن بن هاشم، ليسأل الله عز وجل أن يحفظ الأمير الغالي، ويكلأه بعين رعايته في كنف والديه والأسرة الهاشمية، برعاية عميد آل البيت صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم، حفظه الله ورعاه.

(بترا)