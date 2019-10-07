الأمير هاشم يفتتح البطولة العسكرية الدولية لالتقاط الاوتاد

محمد عمّار

عمان – افتتح سمو الأمير هاشم بن الحسين؛ البطولة العسكرية الأولى لالتقاط الأوتاد، التي تنظمها مجموعة فرسان الأمن العام بالتعاون مع الاتحاد الملكي للفروسية والاتحاد الدولي لالتقاط الاوتاد، بحضور مدير الامن العام اللواء فاضل الحمود ورئيس الاتحاد الدولي العمُاني محمد الفيروز وكبار ضباط الأمن العام ومدير مديرية الاتحاد الرياضي العسكري العميد جهاد قطيشات.

وتشارك في البطولة منتخبات قطر، مصر، عُمان، بريطانيا، الباكستان، العراق، سورية الى جانب منتخب الأمن العام.

حفل الافتتاح بدأ بالسلام الملكي، ثم آي من الذكر الحكيم، وألقى قائد فرسان الأمن العام العقيد الركن مشهور الفرجات كلمة رحب من خلالها براعي البطولة، مؤكدا جدارة الأردن وقدرته على إحتضان اقوى البطولات العربية والدولية والاقليمية، لما يتمتع به من سمعة طيبة تنظيما واداريا وفنيا، متمنيا لكافة الفرق التوفيق في البطولة، ثم اعلن سمو الأمير هاشم افتتاح البطولة بعد استعراض الفرق على ظهر الخيول.

مسابقات الفردي والفرق للمرح

سيطر فرسان عُمان على مشهد منافسات الفردي والفرق للمرح، حيث نال العُماني حمد الريامي المركز الاول، وحل العراقي عبدالحميد رشيد وصيفا، فيما حل العُماني ناصر السيابي في المركز الثالث.

وعلى صعيد الفرق حصد المنتخب العُماني المركز الاول برصيد 129 نقطة، فيما حل المنتخب العراقي وصيفا برصيد 104 نقاط، متقدما بفارق نقطتين عن المنتخب المصري الذي حل بالمركز الثالث، وحل المنتخب الأردني بالمركز الرابع برصيد 97 نقطة.

ومثل المنتخب الفرسان محمد غازي، عادل علي، احمد السرحان واحمد النجي، وحل المنتخب السوري بالمركز الخامس برصيد 92.5 نقطة، والمنتخب الباكستاني سادسا برصيد 84 نقطة، والمنتخب القطري سابعا برصيد 80 نقطة، والمنتخب البريطاني بالمركز الثاني برصيد 49.5 نقطة.

منافسات يوم غد

تنطلق عند الساعة الثامنة والنصف من صباح يوم غد، منافسات الفردي والفرق في السيف، حيث سيصار عقبها الى تتويج الفائزين، فيما تقام منافسات اليوم الاخير صباح يوم الأربعاء في منافسات “ليمونتين ووتد بالسيف”، ومسابقات حلقتين ووتد بالرمح الى جانب مسابقة التتابع “طابور هندي” بالسيف والرمح، حيث سيتم عقبها توزيع الميداليات والكؤوس على الفائزين.

حضور دولي

تشهد البطولة حضورا دوليا مميزا من الاتحاد الدولي لالتقاط الاوتاد، الذي يتخذ من سلطنة عُمان مقرا له بعد أن تأسس في العام 2013 برئاسه العُماني محمد الفيروز، وبمباركة من الاتحاد الدولي للفروسية، حيث يسعى هذا الاتحاد الى اشهار اللعبة وايصالها الى اكبر شريحه من دول العالم، لما تتمتع به من مميزات تجعلها مختلفة عن باقي الالعاب، من خلال تنظيم دورات تدريبية لممارسي هذه اللعبة وتنظيم بطولات محلية ودولية تعنى بهذه الرياضة وكافة محبيها من مختلف انحاء العالم.

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