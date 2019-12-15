الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط يحذر من تزايد سرعة الاحترار التي تشهدها منطقة البحر الأبيض المتوسط

شرم الشيخ – الغد– حذر الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط ناصر كامل من “تزايد سرعة الاحترار التي تشهدها منطقة البحر الأبيض المتوسط وبنسبة ٢٠٪ عن بقية العالم، وانخفاض لاحتياطي من المياه ١٥٪ اذ لم يتم تبني برامج للتخفيف والتكيف مع تغير المناخ”.

وشدد، خلال افتتاح جلسة “أثار تغير المناخ على الإنسانية: الأثار والحلول” أمس، على أن” المنطقة تشهد حالة اعلان طوارئ مناخية ما يتطلب اتخاذ خطوات حقيقة على ارض الواقع”.

وأضاف، في الجلسة التي عقد ضمن منتدى شباب العالم، أن “مؤتمر المناخ انعقد على مدار ٢٥ سنة، وتوج بتوقيع اتفاق تاريخي، ولكننا لسنا قريبين من تحقيق ما ورد فيه، ولا تستطيع الحكومة وحدها القيام بذلك، بل على الشباب لعب دور رئيسي في تعبئة أنفسهم وتغيير ما يحدث الان”.

علينا تبني “مفهوم العدالة البيئية، علما أن معظم الانبعاثات لا تأتى من دول البحر المتوسط وأفريقيا، ولذلك فانه يتوجب على الحكومات وضعها على أجندة عملها، لأننا لسنا ملوثين وندفع الثمن الأكبر لظاهرة التغير المناخي”، بحسبه.

ومن وجهة نظره فإن “الشباب يعدون المقود لأحدث التغير المطلوب، الى جانب الحكومات والمؤسسات المالية الكبرى، والقطاع الخاص، والذين بإمكانهم الى تحويل التغير المناخي كتحد الى فرصة اقتصادية تخلق النمو وفرص العمل”.

ولم يكن ” العلم على يقين في السابق بشأن التغير المناخي، الذي يتطلب ان يقوم الافراد بإجراء تحويل كامل في طريقة عيشهم وممارسة أعمالهم اليومية”، وفق نائب مركز العلوم التطبيقية في الهند لينا تراي.

لكن هذا الامر في رايها لم” يكن يتوجب معه أن تقوم الحكومات بعد اتخاذ اية إجراءات حول تأثيرات التغير المناخي التي لم تكن مؤكدة حدوثها علميا في السابق عبر التكيف والتخفيف”.

وهنا، وبحسبهاـ “واجهتنا مشكلة الثقة مع الحكومة لإقناعها بتأثير التغير المناخي، ومعها يأتي دور الشباب لعمل التحويل المطلوب، وعلينا الاخذ بعين الاعتبار قيم كل دولة على حدا وكيف ستكون ردة فعلها”.

وأشارت إلى “أهمية دور العلوم لإحداث آثر على الحكومات والاستجابة السريعة لمواجهة تلك المشكلة “.

ومصر من الدول التي تعاني من تأثيرات تغير المناخ بحسب ما أكدته وزيرة البيئة المصرية ياسمين فؤاد التي ضربت مثلا على ذلك “بالفيضانات والأمطار الغزيرة، وفي أماكن مختلفة من أنحائها، وانعكست سلبا على حياة المواطنين”.

ولذلك، انضمت مصر ١٩٩٢ لاتفاقيات البيئة والتغير المناخي والتنوع البيولوجي والتصحر في المجموعة العربية والأفريقية.

وتم انشاء أكبر محطة للطاقة الشمسية وإعادة تأهيل البحيرات في مصر، والتي تعد نموذج الفريد للتوازن البيئي والتصدي للتغير المناخ والتنوع البيولوجي.

المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في ماليزيا ميمونة شريف شددت على أن “الشباب في العالم يبحثون عن تطوير أنفسهم وتحسين حياتهم واوطانهم، شريطة ان يتم اخراطهم في عملية صنع القرار”.

“ونحن ننظر للشباب لبناء شراكة معهم من اجل الوصول الى التنمية والمدن المستدامة، وعندما يفتح المجال لهذه الفئة نجد العديد دمن الاعمال المنجزة من قبلهم ذات أهمية كبيرة على صعيد بلدانهم رغم التحديات التي تواجههم”.

وعرض مؤسس مبادرة ” شباب بيحب مصر” أحمد فتحي حول بداية انطلاق الحملة وفكرتها في عام ٢٠١٦، من بينها تلك التي تستهدف تنظيف البحار والشواطئ ونهر النيل في مصر.

ولفت الى أن “هنالك ضرورة لإيجاد تشريع قانوي لمنع الاستخدام الأحادي للبلاستيك، رغم تعاون مبادرته مع عدد من الشباب في دول تونس والمغرب والجزائر ونيجيريا وأوكرانيا لحماية الشواطئ من البلاستيك.

ومن جانبه لفت ميلان فوردي وهو صاحب شركة متخصصة في مجال مكافحة التغيرات المناخية وأحد شباب رواد الأعمال التنظيم لمنتدى شباب العالم الى أننا ” لا نستطيع الانتظار أكثر حتى يتم ايجاد التكنولوجيا المطلوبة للتعامل مع التغير المناخي، فهي بالفعل متوفرة”.

واستند برأيه على أن ” ثلث سكان العالم يعيشون في مناطق تزخر بالشمس والرياح والتي تعد مصادر للطاقة ذات أهمية كبرى عن الوقود الاحفوري”.

تأثيرات التغير المناخي تتسبب بالفيضانات والتغيرات والجفاف وانتشار الأمراض لدينا اذ أن 90 % من الكوارث بسبب المياه، تبعا لمسؤولة الأمم المتحدة للتغير المناخي في دولة كينيا دماريس منجاي ، أن

وأضافت أن “شباب الفئة الأكثر تأثيرا بالتغيرات المناخية ولدينا مشكلة النزوح والهجرة ويجب علينا أن ننظر للبعد الاجتماعي”.