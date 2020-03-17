الأمين العام للجنة الأولمبية يخضع للحجر الصحي الإحترازي

عمان – الغد – يخضع أمين عام اللجنة الأولمبية، ناصر المجالي، للحجر الصحي لمدة 14 يوما في أحد الفنادق، فور عودته من السفر، ضمن سلسلة الإجراءات الإحترازية التي اتخذتها الحكومة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وكتب المجالي عبر حسابه الرسمي على (فيسبوك): “الحمدلله دائماً وابداً .. تنفيذاً للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة للحد من انتشار فيروس كورونا، خضعتُ ليلة أمس لحجر صحي مدته أربعة عشر يوماً في فندق مُجهز بعد وصولي أرض الوطن”.

وأضاف: “في مثل هذه الظروف، تعلم أنك محظوظ لأنك أردني وأجهزة بلدك تعمل وهمها انه تقدم أفضل خدمة في مثل هكذا ظروف رغم الضغوطات الكبيرة اللي عليها والاعداد الهائلة التي وصلت إلى البلد خلال يومين، ورغم ذلك الكل توفر له حجر صحي محترم في أفضل الأماكن وبأعلى درجة من الاهتمام، وذلك من أجل حمايتنا وحماية الوطن من هذا الفيروس”.

واستطرد: “كل الشكر لكل شخص وكل جهة كانت سببا في ان الأردنيين يُعاملون بهذه الطريقة التي من وجهة نظري أفضل معاملة تلقاها أي شخص في كل العالم، بمثل هذه الظروف، حمى الله الأردن وطناً وقيادةً وشعباً وحفظه من كل مكروه”.