حياتناصحة وأسرة

الأناناس لبشرة نقية ومتوهجة

منذ 27 دقيقة
الأناناس يزخر بأحماض ألفا هيدروكسي، التي تعمل على تقشير البشرة وتنظيف المسام من الشوائب

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

فرانكفورت- يدخل الأناناس ضمن مكونات العديد من مستحضرات العناية بالبشرة كالسيروم والكريمات والمقشرات لما يتمتع به من مزايا جمالية جمّة.

وأوضحت خبيرة التجميل الألمانية بريجيت هوبر أن الأناناس يزخر بأحماض ألفا هيدروكسي، التي تعمل على تقشير البشرة وتنظيف المسام من الشوائب، ما يمنح البشرة مظهرا نقيا ومتوهجا.

وأضافت هوبر أن الأناناس غني أيضا بمضادات الأكسدة كفيتامين C، التي تحارب أضرار المؤثرات البيئية مثل أشعة الشمس، كما يعمل فيتامين C على تحفيز إنتاج الكولاجين، الذي يعد مسؤولا عن مرونة البشرة ومظهرها المشدود المفعم بالشباب.-(د ب ا)

مقالات ذات صلة

كيف يواجه الآباء استخدام الأطفال المفرط لشاشات الهواتف والأجهزة الإلكترونية؟

منذ 8 ساعات

7 معلومات عن الدموع

منذ 10 ساعات

هل يزيد العمل ليلا خطر الإصابة بالسرطان؟

منذ 10 ساعات

آية أغابي.. ترحل تاركة وراءها إرثا لا يموت

منذ 17 ساعة
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock