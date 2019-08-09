الأندية الإنجليزية تنفق 1.41 مليار إسترليني في سوق الانتقالات الصيفية

لندن – أنفقت أندية الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في سوق الانتقالات الصيفية 41ر1 مليار جنيه إسترليني .

وأعلنت مجموعة “ديلويت” الإنجليزية لخدمات الأعمال الرياضية، اليوم الجمعة، بأن إجمالي نفقات أندية الدوري الممتاز في سوق انتقالات اللاعبين لهذا العام هو الثاني في تاريخ المسابقة، حيث سجلت أندية الدوري أعلى رقم في عام 2017 عندما أنفقت 43ر1 مليار إسترليني.

وقال دان جونز الشريك في مجموعة ديلويت، في بيان، إن الإنفاق الكبير لأندية الدوري الإنجليزي الممتاز في سوق الانتقالات يتواصل بدافع النجاح على أرض الملعب على مختلف المستويات، حيث تتنافس أندية على لقب الدوري الممتاز والتأهل لدوري أبطال أوروبا كما تتنافس أندية أخرى على البقاء بالدوري الممتاز.

وأشار إلى أن من الأندية العشرين المنافسة في الدوري الممتاز، حطم 11 ناديا الأرقام القياسية الخاصة بصفقاتهم.