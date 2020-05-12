الأندية الإيطالية تعود إلى التدريبات الجماعية في “18 مايو”

روما – وافقت اللجنة الفنية العلمية التي تساعد الحكومة الإيطالية في إدارة أزمة كورونا على عودة الفرق للتدريبات اعتبارا من الاثنين المقبل.

وكشف كل من وزير الصحة روبرتو سبيرانزا ووزير الرياضة فنشنزو سبادافورا عن هذا القرار عبر بيان مشترك تناقلته وسائل الإعلام الإيطالية ويورد سلسلة من التعليمات الصارمة يتوجب على الأندية اتباعها لضمان أقصى حماية من فيروس كوفيد-19.

وذكر البيان: “تم الرد على الاستشارة المطلوبة من الحكومة الاثنين من جانب اللجنة الفنية العلمية والتي أكدت ضرورة اتباع إجراءات الحماية المعمول بها من طرف الوزارات المختصة”.

La Serie A vuelve a los entrenamientos en grupo el día 18 https://t.co/KeqW8sEnGR — El Periódico (@elperiodico) May 12, 2020

وأضاف البيان: “سيتم إرسال توصيات اللجنة بحيث يمكن استئناف تدريبات الفرق في ظروف أمان مواتية اعتبارا من 18 مايو/آيار” الجاري.

وعادت فرق الدوري الإيطالي الدرجة الأولى للتدريبات الفردية والطوعية في الرابع من الشهر الجاري، ويمكنها العودة للتدريبات الجماعية بناء على تعليمات المدربين بدءا من الأسبوع المقبل.

يشار إلى أن الكالتشو كان قد توقف في التاسع من مارس/آذار الماضي على خلفية جائحة كورونا حين كان يوفنتوس متصدرا للترتيب بفارق نقطة عن لاتسيو الوصيف، وتسع نقاط عن إنتر ميلان الثالث. (إفي)