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الأندية الاوروبية تبحث إيجاد عائدات من الرعاية الرقمية

منذ ساعة واحدة

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مدريد – انضمت الأندية المشاركة في (سبورت إنوفيشن ألاينس)، من بينها ريال سوسييداد الإسباني وولفرهامتون الإنجليزي، إلى منصة (سبونسر أونلاين) للتسويق الرقمي، من أجل تعزيز عائداتها من الرعاية.

وقال اللاعب الفرنسي السابق كريستيان كاريمبو والمستثمر في المنصة وبطل العالم في 1998: “سعداء للغاية بانضمام (سبورت إنوفيشن ألاينس) إلينا ومساعدة أعضائها في تقديم شعاراتها إلى رعاة عالميين”.

وتضم (سبورت إنوفيشن ألاينس) أيضا أندية مثل آيك أثينا وسانت إيتيان وكالياري وسيلتك وأونيبرسيداد كاتوليكا وبينيارول وناسيونال الأوروجوائي وفاسكو دا جاما وسبورتينج كريستال وفينوورد وليجيا وراسو ولوس أنجليس وراسينج أبيانيدا والاتحاد السعودي وإيميليك وأتلتيكو ناسيونال.

وستقدم (سبونسر أونلاين) خبرتها في مجال الرعاية الرقمية لمنح هذه الأندية حسابات كاملة لكل منها مع قائمة بالرعاة المتاحين واستراتيجيات تعزيز موقعها في السوق. (إفي)

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