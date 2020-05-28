الأندية المحلية المعاقبة من “الفيفا” مهددة بسحب ترخيصها الآسيوي

خالد الخطاطبة

عمان – باتت الأندية المحلية التي ترزخ تحت وطأة عقوبات الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا”، مهددة ايضا بعقوبة من الاتحاد الآسيوي، تتمثل في سحب رخصتها الآسيوية، وبالتالي منعها من المشاركة الآسيوية في حال كان هناك مشاركة.

وشهدت الايام الماضية، قرارات متتالية من الفيفا، بحق 6 أندية محلية (الفيصلي والرمثا والجزيرة والحسين اربد وذات راس والبقعة)، تمنع هذه الأندية من تسجيل لاعبين لثلاث فترات متتالية، بسبب شكاوي للاعبين، سبق وأن تقدموا بها ضد أنديتهم، لعدم حصولهم على مستحقاتهم المالية.

وكشف المحامي عماد حناينة، الذي يتولى الدفاع عن لاعبين، سبق وأن تقدموا بشكاوي ضد أندية الجزيرة والرمثا والبقعة وذات راس والحسين اربد، عن تجهيز مخاطبات للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، لوضعه بصورة هذه الشكاوي ضد الاندية، ومطالبته بسحب الرخص الآسيوية التي منحت لهذه الأندية، وبالتالي منعها من المشاركات الآسيوية الخارجية.

وقال المحامي في تصريح لـ (الغد) اليوم الخميس: “المخاطبات للاتحاد الآسيوي باتت جاهزة، تمهيدا لسحب التراخيص الآسيوية، لعدم التزام هذه الاندية بالتعليمات الدولية، متوقعا سحب التراخيص اذا لم تلتزم تلك الاندية قريبا، لافتا إلى أن عدم الالتزام قد يكلف الأندية عقوبات محلية ايضا قد يفرضها الاتحاد الآسيوي لكرة القدم”.

وحول تطبيق هذا الاجراء على النادي الفيصلي الذي يعاني ايضا من عقوبات “فيفا” بمنع تسجيل اللاعبين، أشار المحامي إلى أنه لا علاقة له بالقضايا المرفوعة ضد الفيصلي، وأن المخاطبات الآسيوية التي يستعد لارسالها قريبا، مقتصرة فقط على أندية الرمثا والحسين اربد والجزيرة وذات راس والبقعة، كونه هو المحامي الرسمي للاعبين المتسببين في عقوبات من الاتحاد الدولي لكرة القدم بحق هذه الأندية.

khaledkhatatbeh@alghad.jo