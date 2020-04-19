الأندية الهولندية تحصل على حقوق البث التلفزيوني رغم توقف النشاط

لا هاي – أكدت مصادر من شبكة (فوكس سبورتس) التليفزيونية السبت لوكالة الأنباء الإسبانية (إفي) أن الشبكة الرياضية أودعت في حسابات الأندية الهولندية قيمة حقوق البث التليفزيوني للمباريات المتبقية من الدوري الهولندي لكرة القدم، رغم توقف النشاط الكروي بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

ويعد هذا الإجراء بمثابة طوق نجاة للأندية الصغيرة في البطولة، والتي تمر بأزمات مالية طاحنة جراء توقف النشاط منذ منتصف مارس/آذار الماضي بسبب تفشي الفيروس التاجي.

وكانت صحف عديدة في هولندا قد أشارت إلى أنه في حالة اتخاذ قرار بإلغاء الموسم الحالي، فإن أندية الـ”إيرديفيزي” الـ18 ستواجه شبح عدم الحصول على حقوق البث التليفزيوني للربع الأخير من الموسم، أي ما يعادل 20 مليون يورو، وفقا لترتيب كل فريق في الجدول.

وكان الاتحاد الهولندي قد وضع الـ19 من يونيو/حزيران المقبل كموعد لاستئناف البطولات، ونصح الأندية بالعودة للتدريبات الفردية منتصف مايو/أيار المقبل، في مجموعات صغيرة، بينما بكامل الفريق بدءا من 29 من نفس الشهر.

إلا أن هذه المواعيد تبقى قيد موافقة الحكومة التي ستعلن الأسبوع المقبل إذا ما كانت ستخفف من إجراءات الحجر الصحي الحالية للحد من انتشار الفيروس من عدمه.

وأعلنت عدة أندية على رأسها أياكس وألكمار وأيندهوفن علانية رفضها لقرار الاتحاد، وطالبت بإلغاء الموسم الحالي بصفة نهائية. (إفي)