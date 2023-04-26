الأندية تتحد لتأجيل الدرع.. الحناينة يوجه نصيحة قانونية للاعبين

خالد الخطاطبة



عمان- نتواصل مع القراء في زاوية “أخبار النجوم” لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.

الأندية تتحد لتأجيل بطولة الدرع

وحدت أغلب أندية المحترفين لكرة القدم صفها ومطالبها، من أجل تأجيل بطولة درع الاتحاد المقرر انطلاقها يوم الرابع من الشهر المقبل.

وفشلت الأندية خلال الفترة الماضية في توحيد صفها، والضغط على اتحاد الكرة من أجل تأجيل البطولة لمدة عشرة أيام، حيث اشترط الاتحاد بعض التفاصيل من أجل التأجيل، وهو ما لم يوافق عليه عدد من الأندية، ليعلن الاتحاد اقامة الدرع في موعده.

الأيام القليلة الماضية، شهدت حراكا جديدا للأندية من أجل تأجيل بطولة الدرع، حيث تم توحيد الصفوف، من أجل المطالبة بالتأجيل، وهو ما يتوقع أن يحدث، بانتظار إعلان الاتحاد لقراره النهائي والمرجح أن يكون تأجيل البطولة لأيام محدودة.

الحناينة يغادر إلى ماليزيا ويوجه نصيحة قانونية للاعبين

يغادر المحامي عماد الحناينة عمان يوم السبت المقبل، متوجها إلى العاصمة الماليزية كوالالمبور، للمشاركة في اجتماعات الهيئة العامة لروابط اللاعبين في آسيا.

ويشارك الحناينة في هذه الاجتماعات، كممثل عن الأردن.

الحناينة تلقى أيضا دعوة للمشاركة نهاية الشهر المقبل، في اجتماعات اتحاد لاعبي العالم في مختلف الرياضات، والذي يعقد في سويسرا.

ويهدف هذا الاجتماع إلى تأهيل قيادات رياضية، قادرة على الدفاع عن حقوق الرياضيين.

وأكد الحناينة في رده على استفسسارات “الغد”، مشاركته في هذين الاجتماعين، بهدف البحث عن الفائدة التي تنعكس على الرياضيين الأردنيين.

إلى ذلك وجه الحناينة نصيحة قانونية مهمة للاعبي كرة القدم في الأردن، بضرورة إلغاء المراسلات بينهم وبين أنديتهم عبر الواتساب، واعتماد البريد الإلكتروني (الإيميل)، بهدف تثبيت المراسلات في حال حصول صدام قانوني بين اللاعب وناديه مستقبلا.

وأضاف: إذا ما طلب اللاعب طلبا من النادي، فعليه تثبيت الطلب رسميا من خلال إرساله عبر الإيميل، مثل طلب الحصول على الراتب المتأخر، أو طلب الغياب عن مباراة أو تدريب وما شابه من هذه الأمور.

وقال المحامي: على اللاعب أن لا ينتظر جوابا من النادي على طلبه المرسل عبر البريد الإلكتروني، ولكنه يجب عليه المخاطبة لتثبيت ذلك في حال حصول خلافات مستقبلية، وذلك من أجل ضمان حقوقه.

لاعبات يشترطن اصطحاب صديقاتهن للفريق

كشف مسؤول في أحد أندية المحترفات لكرة القدم، أن لاعبات يشترطن للتوقيع مع النادي، التعاقد مع صديقاتهن للعب معهن في نفس الفريق.

وأبدى المسؤول دهشته من هذا الشرط، الذي يفسر سبب قيام أندية بتوقيع مجموعة من اللاعبات بتوقيت واحد وخلال أيام قريبة، حيث ترفض لاعبات التوقيع إلا في حال التعاقد مع صديقتها أو صديقاتها، وهو ما تفعله بعض الأندية.

حمد في أربيل

نشر المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم عدنان حمد، على صفحته على الانستغرام، صورا له وهو يتجول في أماكن سياحية في مدينة اربيل العراقية.

واستثمر حمد غياب أي تجمع لمنتخب النشامى في الفترة الحالية، للقيام بهذه الرحلة إلى أربيل.

الرواتب تهدد مسيرة فريق بدوري المحترفين

تنبأ لاعبو أحد أندية المحترفين لكرة القدم، أن تشكل الرواتب الشهرية، تهديدا حقيقيا لاستقرار الفريق خلال منافسات الموسم الكروي المقبل، في ظل المؤشرات السلبية القادمة من الإدارة.

وقال لاعبون أنهم بدأوا معاناة تأخير الرواتب، والمماطلة في الصرف، وتكرار الوعود الزائفة، وهو ما حدث أخيرا، الأمر الذي يهدد استقرار الفريق في أي لحظة.

مؤتمر رياضي في جامعة اليرموك

تنظم كلية التربية الرياضية في جامعة اليرموك يوم الأربعاء المقبل، المؤتمر العلمي العاشر بعنوان ” الرياضة في ظل التطورات العالمية – مونديال قطر 2022 نموذجا”، بمشاركة 120 باحثا من 11 دولة عربية.

وقال عميد كلية التربية الرياضية – رئيس المؤتمر الدكتور راتب الداود، إن هذا المؤتمر يهدف إلى تبادل الخبرات بين الباحثين والعلماء المشاركين في المجال الرياضي بهدف الوقوف على أهمية وآخر المستجدات الرياضية وعلى رأسها استضافة دولة قطر الشقيقة لمونديال قطر 2022، وتعزيز استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الرياضة.

وأضاف أن المؤتمر يهدف أيضا إلى دراسة استخدام البحث العلمي في مجال علوم التربية الرياضية مما يساهم في رسم المستقبل الرياضي باستخدام التقنيات المبتكرة لتطوير المستويات، ودراسة مشكلات ومعوقات التربية الرياضية، ومواكبة كليات التربية الرياضية للتغيرات والمستجدات التي حصلت على الساحة الرياضية.

مدرب الوحدات يطالب بفحوصات طبية للمصابين قبل التوقيع

طالب المدير الفني لفريق الوحدات لكرة القدم البوسني داركو، إدارة النادي بعدم التعاقد مع أي لاعب عائد من الإصابة إلا بعد اخضاعه لفحص طبي يكشف جاهزيته للعب.

وجاء طلب المدرب، في ظل معاناة عدد من اللاعبين المرشحين للوحدات، من إصابات سابقة، وهو الأمر الذي أثار هاجس المدرب الذي اشترط على اللاعبين العائدين من الإصابات، ضرورة احضار تقرير طبي يثبت تعافيه وقدرته على اللعب.

وأجبر قرار المدرب عددا من اللاعبين على إجراء فحوصات طبية، وهو ما لم يعجب عددا منهم.

أحكام مالية لصالح لاعبين

أعلنت لجنة أوضاع اللاعبين في اتحاد كرة القدم، عن مجموعة من الأحكام والقرارات التي تأتي بناء على شكاوى سابقة رفعها لاعبون ومدربون للحصول على مستحقاتهم المادية.

وألزمت اللجنة إدارة الفيصلي بدفع مبلغ 10200 دينار للاعب إبراهيم الخب، و3400 دينار للمدرب محمد سنجلاوي، فيما ألزمت نادي الرمثا بدفع مبلغ 4500 لمحمد المومني ومبلغ 3000 لمعن بشابشة، والزمت نادي سحاب بدفع مبلغ 7750 للاعب سالم الزيود، والزمت النادي الأهلي بدفع مبلغ 400 دينار للاعبة لمى العمري، والزمت إدارة نادي الجزيرة بدفع مبلغ 7500 دينار للحارس نور بني عطية، كما الزمت اللجنة نادي شباب الأردن بدفع مبلغ 18800 دينار للاعب يوسف النبر، وإلزام نادي السلط بدفع مبلغ 9 آلاف دينار لحارس المرمى محمد خاطر.



كواليس النجوم

• اللاعب الفلسطيني زيد القنبر الذي يلعب حاليا في فريق جبل المكبر أو المنتخب الأولمبي الفلسطيني ، تلقى عرضا من أحد أندية المحترفين في الأردن.. اللاعب الذي يبلغ من العمر 22 عاما، هو من عائلة القنبر التي يتواجد فيها أيضا اللاعب شهاب القنبر الذي احترف الموسم الماضي في فريق الوحدات.

• المحترفان الأردنيان في فريق النصر الكويتي أحمد سمير وأنس العوضات، شاركا في تعادل فريقهما يوم أول من أمس أمام فريق التضامن بنتيجة 2-2، في اطار منافسات الجولة الرابعة من المجموعة الثانية لمنافسات الدوري الكويتي الممتاز لكرة القدم…هذا التعادل رفع رصيد فريق النصر إلى 31 نقطة في المركز السابع.. النصر الذي يدربه أيضا الأردني جمال محمود، نجح في ضمان الحفاظ على مقعده في الدرجة الممتازة.

• خلال مباراة الوحدات ومعان الودية التي جرت أول من أمس، لاحظ لاعبون من معان، التفاعل الإيجابي والجيد بين المدير الفني لفريق الوحدات البوسني داركو ولاعبيه، وهو أمر إيجابي يصب حتما في مصلحة الفريق.

• نادي البقعة بدأ مفاوضات مع لاعبي فريقه لكرة القدم، من أجل التوصل معهم لتسويات مالية، بهدف التخلص من عقوبة منع التسجيل التي جاءت بسبب شكاوى لاعبين يطالبون بمستحقاتهم المتأخرة.. إدارة البقعة تسعى لتشكيل فريق قادر على المنافسة على العودة لمصاف أندية المحترفين.

• لاعب في المنتخب الفلسطيني لكرة القدم، تحت أنظار ناد محلي في دوري المحترفين، على أمل التعاقد معه في حال تم الاتفاق على التفاصيل.

• النادي الفيصلي أعلن عن برنامج زمني، لإجراء اختبارات للفئات العمرية بإشراف المدرب خالد نمر.. الفيصلي يهدف من وراء هذه الخطوة، للبحث عن المواهب القادرة على اثراء فرق النادي.