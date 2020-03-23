الأندية تستعد لخسائر بالمليارات وتطالب اللاعبين بـ”التضحية”

تيسير محمود العميري

عمان – يعيش العالم قلقا بالغا بسبب تفشي فيروس كورونا، وما يخلفه من خسائر بشرية واقتصادية لا يمكن حصرها، ولعل الجميع يتساءل متى ينتهي هذا الكابوس وتنجح الجهود بالتغلب على الوباء قبل استفحال خطورته وما يترتب عليه من أضرار هائلة؟.

وربما يكون الحديث عن الجوانب الرياضية أمرا ثانويا قياسا بالخسائر البشرية وما حصده المرض من وفيات بعشرات الآلاف من البشر في مختلف البلدان والقارات، وما سيتحقق من خسائر اقتصادية لم تعهدها البشرية حتى في الحربين العالميتين في القرن الماضي.

لكن العالم يعيش اليوم فراغا قاتلا، بعد أن كان يستمتع بمشاهدة الأحداث الرياضية المختلفة، وفجأة صمتت المدرجات والملاعب والصالات الرياضية، وتوالت الأخبار بشأن تأجيل البطولات تارة وإلغاء بعضها تارة أخرى، ولأن لا أحد في العالم يمتلك جوابا على سؤال “متى يتم القضاء على فيروس كورونا وتوفير اللقاح والعلاج له؟”، فإن مصير البطولات المحلية والقارية والدولية في مهب الريح، خصوصا اذا ما استمر الحظر والحجر وإغلاق الحدود ولم يتوقف عداد الإصابات والوفيات بسبب الإصابة بهذا المرض.

ونحن في الأردن أسوة بدول العالم، لم نجد مفرا من تعليق النشاطات الرياضية، قبل أن تقرر الحكومة لاحقا فرض حظر التجول حفاظا على صحة وحياة المواطنين ومنعا لانتشار المرض، لكن هذا السؤال ما يزال يطرح بقوة ومن المؤكد أنه لا إجابات على ذلك لاعتبارات كثيرة تتعلق بتوقيت انتهاء الحظر وعودة الحياة إلى طبيعتها.

وربما تكون خسائر الأندية كبيرة بهذا الشأن، لكنها لا تقاس أبدا بخسارة إنسان واحد لا سمح الله، وبالتالي ليس متاحا أكثر من الانتظار والوصول إلى قرارات أشبه ما تكون بـ”حل وسط” بين الأندية واللاعبين الذين يرتبطون بعقود مالية محددة الأجل والقيمة.

في أوروبا وحتى في رابطة دوري كرة السلة الأميركية، أعلنت الأندية أنها ستعيش مشاكل مالية لا حصر لها، وطالبت اللاعبين بـ”التضحية” بجزء من رواتبهم الشهرية عالية القيمة، طالما أن المباريات متوقفة وعداد الخسائر البشرية والاقتصادية لا يتوقف عن الدوران.

انعكاسات الضائقة المالية ستكون على روابط الدوريات الخمس الكبرى في أوروبا بشكل ملموس وهائل، حيث أن توقف البطولات واحتمالية إلغاء بعضها، سيتسبب بخسائر مالية يمكن توصيفها بـ”كوارث” غير مسبوقة وتتجاوز قيمتها التقديرية 4 مليارات يورو، نتيجة غياب الجماهير وعدم تمكن واستعداد شركات البث التلفزيوني من دفع كامل قيمة العقود المتفق عليها مسبقا، رغم بقاء 501 مباراة في تلك الدوريات التي كانت على وشك الدخول في المربع الأخير من عمرها الافتراضي، قبل أن تتوقف عجلتها بسبب انتشار الفيروس وتحسبا من توسع دائرة الضحايا، وكما طلبت من اللاعبين فإنها تطلب من شركات البث التلفزيوني مزيدا من التضحيات حتى لا يغرق من في السفينة.

وتقدر خسائر الدوري الانجليزي بنحو 1.25 مليار يورو والدوري الاسباني 900 مليون يورو والدوري الألماني 700 مليون يورو والدوري الايطالي 650 مليون يورو والدوري الفرنسي 400 مليون يورو.

ولا شك أن الملايين من الموظفين من الأندية والمنشآت الرياضية قلقون على وظائفهم التي باتت في مهب الريح، طالما أن الخسائر في تزايد والأندية اغلقت أبوابها في انتظار أن تعود عجلة الحياة إلى سابق عهدها.

ولعل هذه الفترة من الفراغ الرياضي، أجبرت الرياضيين على العودة إلى بيوتهم وشغل أوقات فراغهم بأمور رياضية وأخرى ربما تكون غير معتادة وكشفت عن جوانب أخرى من مهاراتهم الذاتية ومواهبهم الدفينة، كما ساهموا في نشر رسائل توعوية للمواطنين، فيما وقع بعضهم ضحية للإصابة بالفيروس.