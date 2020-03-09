الأندية تعلق المشاركة بنشاط كرة القدم وتشترط تنفيذ مطالبها

تيسير محمود العميري

عمان – قررت أندية المحترفين لكرة القدم، أمس، تعليق النشاط الكروي إلى أن يقوم اتحاد كرة القدم برفع قيمة الريع المالي لكل ناد، ليصبح 250 ألف دينار، عوضا عن 193 ألف دينار “بدل رعاية وبث تلفزيوني” كانت تدفع في المواسم الماضية، وتسديد كافة أرصدة ومستحقات الأندية عن الفترة الماضية وبشكل فوري، وإبقاء المكافآت للموسم الحالي كما كانت عليه في الموسم الماضي، وتخفيض قيمة الغرامات المالية الصادرة عن اللجنة التأديبية.

هذه القرارات كانت نتاج الاجتماع الطارئ الذي عقدته الأندية بدعوة من نادي الجزيرة، وحضره ممثلون عن 11 ناديا بعد غياب ممثل نادي الرمثا، وهم: عمر شقم “الأهلي”، صهيب خصاونة “الحسين”، سليم خير “شباب الأردن”، د.بشار حوامدة “الوحدات”، ناجي حسن “الجزيرة”، بكر العدوان “الفيصلي”، خالد عربيات “السلط”، عمر العجلوني “الصريح”، ماجد الخوالدة “معان”، علي أبو حماد “سحاب”، نضال الشقباوي “شباب العقبة”، لكن الرمثا أبلغ بقرارات الأندية ووافق على ما ورد فيها عبر هاتف أحد رؤساء الأندية المجتمعين.

وجاء اجتماع الأندية بعد سلسلة من الأحداث الكروية، تمثل أبرزها في غياب راع للدوري بعد إنتهاء عقد مجموعة المناصير مع نهاية شهر أيلول (سبتمبر) الماضي، بحيث لم تعلم الأندية مصير قيمة الدعم السنوية التي يحصل عليها كل ناد من الاتحاد، والتي كانت تبلغ 193 ألف دينار لكل منها توزع على دفعات شهرية، وتحسم منها الغرامات المالية من قبل اللجنة التأديبية ومستحقات اللاعبين والمدربين بعد البت بالشكاوى من قبل لجنة أوضاع اللاعبين.

كما فوجئت الأندية بعدم صرف المستحقات المالية المتأخرة لها من الموسم الماضي، سواء كانت بدل حقوق الرعاية والبث التلفزيوني أو جوائز البطولات، وكذلك فوجئت بتقليص قيمة الجوائز المالية للمسابقات واقتصرت على أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في الدوري، وأصبحت قيمتها 200 ألف دينار عوضا عن 400 ألف دينار في الموسم الماضي، حيث أصبحت قيمة جائزة البطل 60 ألفا بدلا من 120 ألف دينار، وكذلك تم تخفيض جوائز الكأس الى النصف، وسبق ذلك جلسة لاتحاد الكرة أقر فيها تخفيض النفقات على مختلف الصعد، ورافق ذلك موجة غضب من سوء التحكيم في بعض مباريات الدرع وكأس الكؤوس والدوري.

وطبقا لما علمته “الغد”، فإن الأندية أرسلت قرارها إلى الاتحاد أمس، لكي يتم النظر به على وجه السرعة، من حيث إمكانية التفاوض مع المسؤولين في الاتحاد قبل يوم الخميس 12 آذار (مارس) الحالي، حيث أعلنت الأندية عدم خوض مباريات الجولة الثانية من الدوري والمقررة أيام الخميس والجمعة والسبت المقبلة، ما لم تتوصل لاتفاق مع الاتحاد بشأن مطالبها، وشكلت الأندية مجموعة عمل تضم أندية الفيصلي والوحدات والحسين والسلط وسحاب، للتباحث بشأن مطالبها.

وتساءلت الأندية عن عدم توقيع اتفاقية البث مع التلفزيون الأردني ، رغم قيام الأخير ببث المباريات حصريا حتى الآن، وسبب عدم وجود رعاة للدوري في ظل عدم القدرة على جلب راع واحد كما كان يحصل سابقا مع مجموعة المناصير، التي قام الاتحاد وفق ما رشح من معلومات برفع دعوى قضائية ضد المجموعة يطالبها فيها بدفع ما قيمته مليون و800 ألف دينار، بدل رعاية عن الموسم الماضي.

وتطالب الأندية بأن تجد لها مساحة معقولة من الدعم الحكومي لا سيما من قبل اللجنة الأولمبية ووزارة الشباب، بدلا من اقتصاره على المنتخبات الوطنية، مشيرة إلى أن الرعاية من قبل الخطوط القطرية تم توجيهها لصالح تغطية نفقات سفر “النشامى” الى نيبال واستراليا في التصفيات المزدوجة، من دون أن توجه لدعم الأندية.

وترى الأندية أنها تسمع بوجود مفاوضات من قبل الاتحاد مع شركات بوتيرة بطيئة، جعلت الأندية تشعر وكأنها تسير لوحدها ولا يشعر أحد بمعاناتها، رغم أن بعضها ينفق نحو مليون دينار في الموسم الواحد.

ويبدو اتحاد كرة القدم والأندية على حد سواء أمام مواجهة كبيرة عنوانها الرئيس الضائقة المالية، وقد تتسبب بايقاف الدوري الذي يحمل عنوانا “المحترفين” يختلف عن مضمونه كثيرا، رغم انقضاء جولة واحدة منه.