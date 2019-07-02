الأندية توافق على إقامة دوري الكرة الطائرة وتطالب بزيادة الدعم

خالد المنيزل

عمان – توافقت أندية الكرة الطائرة على اقامة الدوري الممتاز خلال أيلول (سبتمبر) المقبل، على الا تتجاوز مدة الدوري شهرين، وتحديدا بعد الانتهاء من استضافة البطولة العربية للناشئين، المقرر اقامتها في عمان خلال الفترة من 3-14 أيلول (سبتمبر) المقبل، من اجل منح الأندية فرصة كافية للتعاقد مع محترفين ضمن فترة محددة للتخفيف من تكاليف تواجدهم مع الأندية.

وكانت لجنة المسابقات في اتحاد الكرة الطائرة عقدت أول من أمس اجتماعا برئاسة ذياب الشطرات وبحضور مندوبي 8 أندية هي: الوحدات، شباب الحسين، وادي موسى، الكرمل، العودة، عيرا، مليح، المهندسين، فيما غاب مندوب فريق صما. وأكد الشطرات أن رئيسة الاتحاد سمو آية بنت الفيصل، حريصة على التواصل مع الأندية واشراكها في كافة القرارات التي تصب في مصلحة اللعبة والأندية معا، وان الهدف من الاجتماع مع الأندية هو تأكيد التنافس الشريف وتحقيق العدالة لكافة الأندية ضمن الأنظمة واللوائح الرسمية.

وأضاف أن الاتحاد حدد جوائز مالية للفرق الثلاثة الأولى في المجموع العام، للأندية التي تشارك ببطولات الدوري الممتاز وكأس الأردن وبطولتي الشباب والناشئين، بهدف دعم الأندية وتشجيعها على المشاركات بفئتي الشباب والناشئين، حيث تم تخصيص مبلغ 3000 دينار للمركز الأول، 2000 دينار للمركز الثاني، 1000 دينار للمركز الثالث.

ودار نقاش موسع حول التعليمات العامة للبطولات، والتي تم التوافق عليها حسب اقرارها من الهيئة العامة.

وتم التوافق كذلك على اقامة بطولة كأس الأردن خلال شهر آب (اغسطس) المقبل، وتأجيل بطولتي الشباب والناشئين إلى ما بعد البطولة العربية للناشئين، من اجل منح لاعبي المنتخب الوطني فرصة المشاركة مع أنديتهم في كلا البطولتين، على أن لا يحدث تداخل بين مباريات البطولتين، لمنح اللاعبين الناشئين المشاركة مع أنديتهم ببطولة الشباب.

نطام الدوري والجوائز المالية

وتم التوافق على آلية قرعة الدوري وبقية البطولات، بحيث تكون موجهة بما يخدم حقوق الأندية حسب ترتيبها في بطولات الموسم الماضي، وتم تحديد فترة الاعارة بين لاعبي الأندية في مختلف الدرجات خلال الفترة من 1-10 أيلول (سبتمبر) المقبل، بما لا يتعارض مع مواعيد كافة البطولات، والا فإن الإعارة ستكون في حكم الملغاة.

وبلغت قيمة الجوائز الممنوحة لأندية الدوري الممتاز نحو 40 ألف دينار موزعة على النحو التالي: الأول 8000 دينار، الثاني 6000 دينار، الثالث 5000 دينار، الرابع 4500 دينار، الخامس 4000 دينار، السادس 3500 دينار، السابع 3000 دينار، الثامن 2500 دينار، التاسع 2000 دينار، العاشر 1500 دينار.

وينال بطل دوري الشباب والناشئين 2500 دينار لكل بطولة، الوصيف 2000 دينار، الثالث 1500 دينار، الرابع 1250 دينارا، السادس 750 دينارا، ومن السابع وحتى العاشر 500 دينار.

نقاش وتلاسن

ودار نقاش موسع جول المشاركة في البطولات والجوائز المالية المخصصة للبطولات، وطالب عدد من مندوبي الفرق بجعل بطولة كأس الأردن اختيارية لفرق الممتاز بدلا أن تكون اجبارية، وكذلك بطولات الشباب والناشئين وفتح المشاركة في بطولتي الشباب والناشئين لفرق الدرجات الأخرى.

وطرح مندوبو الأندية زيادة مخصصات بطولة الكأس بدلا أن تكون مقتصرة على البطل والوصيف، أو الغاء البطولة، أو منح الأندية مبلغ 250 دينارا عن كل مباراة كون البطولة تقام وفق خروج المغلوب من مرة واحدة.

وخلال النقاش وتبادل وجهات النظر والمقارنة بين المخصصات في الاتحاد السابق والحالي، ووجود فروقات بسيطة في ظل وجود لجنة للتسويق في اللجنة الحالية التي وعدت بزيادة دعم الأندية، وعلى آلية قرعة الدوري، تلاسن مندوب نادي عيرا صالح العلوان، ومندوب نادي العودة عدنان أبو علي، مبينا كل منهما الأخطاء والتجاوزات التي ارتكبت في الدوري الممتاز خلال العام الماضي، الأمر الذي أدى إلى الحاق الضرر ببعض الأندية العريقة في لعبة الكرة الطائرة، وكذلك على عدد الفرق التي ستهبط من الدرجة الممتازة إلى الأولى، وبقاء الأندية بين 10 أو 8، الأمر الذي أثر كذلك على ترتيب الفرق بشكل عام في دوري العام الماضي.