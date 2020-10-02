الأنصار والنجمة يطمحان لانهاء هيمنة العهد على وقع الأزمات

بيروت – تنعكس الأزمة الاقتصادية الراهنة في لبنان على انطلاق الدوري المحلي لكرة القدم بنسخته الـ61، على وقع تغييرات فرضتها الظروف الصعبة البلاد منذ 17 تشرين الأول/اكتوبر الماضي حين اندلعت تظاهرات شعبية معترضة على الواقع المعيشي، تفاقمت مع انتشار جائحة كورونا، ما تسبب في إلغاء النسخة الماضية بعد ثلاث جولات على انطلاقها.

ومن ابرز التعديلات التي سيشهدها موسم 2021، اقتصار المنافسة على دور الذهاب يليه دور الستة. تنقسم الفرق إلى مجموعتين تضم الأولى الستة الأوائل للمنافسة على اللقب، بينما يخوض الستة الأواخر صراع تجنب الهبوط الذي ينتهي بسقوط ناديين الى الدرجة الثانية.

كما لن تعرف البطولة أي لاعب أجنبي، إذ يصعب على الاندية استقدام محترفين بسبب تدني سعر صرف العملة المحلية (كان الدولار الاميركي يساوي نحو 1500 ليرة قبل الازمة وتخطى راهنا 8 آلاف ليرة في السوق السوداء).

وتعاني غالبية الاندية من شح مالي في صناديقها، كما تأثرت من الإجراءات الاحترازية بسبب تفشي فيروس “كوفيد-19″، ليقرر اتحاد اللعبة اجراء المباريات دون حضور جماهيري.

وأنهت الأندية تحضيراتها وتدعيم صفوفها، حيث ينتظر ان ينحصر الصراع بالثلاثي الكبير العهد بطل النسخ الثلاث الماضية وسبع مرات في تاريخه، الأنصار الساعي الى تتويجه الأول منذ 2007 والرابع عشر في تاريخه، والنجمة صاحب القاعدة الشعبية والباحث عن لقبه التاسع والأول منذ 2014. فيما ينتظر ان تلعب عدة أندية دور “الحصان الأسود” ولا سيما البرج والساحل والصفاء.

رأى مدرب منتخب لبنان جمال طه ان جائحة كورونا أرخت بظلالها على القطاع الكروي، وقال في حديث لوكالة فرانس برس “المشكلة في لبنان أننا نعاني من انتشار الفيروس بالإضافة الى الأزمة الاقتصادية التي تؤثر سلباً على نحو أكبر على الأندية واللاعب وتطور اللعبة”.

تابع لاعب وسط الانصار السابق “أي عمل يحتاج الى الفكر والمال والكفاءة وحالياً نخسر الجزأين الأخيرين الأساسيين للنجاح وأرى ان البطولة ستبدأ بشكل ضعيف، إنما مع مرور الوقت سيعتاد الجميع على نمط معين”.

وعن غياب الاجانب، تابع “غالبية الأندية كانت تستقدم أجانب دون المستوى المأمول باستثناء قلة منها، ولهذا ينبغي إعطاء الفرصة للاعب المحلي، كما ان الأجنبي لم يضف الكثير، بدليل ان نادي العهد احرز كأس الاتحاد الآسيوي بخوضه عدة مباريات بتشكيلة لبنانية”.

واعترف طه ان الدوري اللبناني ضعيف، برغم وجود إمكانات فردية كبيرة “قطاعات الفئات العمرية هي الأضعف في المنطقة، فضلاً عن المنشآت والملاعب والتجهيزات التي لا ترتقي الى الاهتمام المطلوب وهذا ما يؤخر تطوير القطاع”.

يبقى العهد مرشحاً أساسياً للحفاظ على لقبه، علما بانه استقدم قائد منتخب لبنان السابق رضا عنتر للاشراف على الفريق في ثاني تجربة تدريبية في مسيرته.

وكان المدرب باسم مرمر الذي قاده الى اللقب القاري قد انتقل للاشراف على العربي الكويتي. تسلّم مساعده الاسباني دانيال خيمينيس المهمة، إلا انه طلب البقاء في مهمة الاشراف على الفئات العمرية وان يكون مدربا مساعدا.

وسيعول عنتر على أبرز نجوم لبنان، على غرار الحارس مهدي خليل، المدافع نور منصور، حسين دقيق والقائد هيثم فاعور، فضلاً عن محمد حيدر ومحمد قدوح والوافد الجديد فؤاد عيد.

يفتتح العهد مبارياته في ختام المرحلة الأولى بمواجهة البرج على ملعب صيدا الاحد.

ويسعى البرج الى لعب دور مؤثر، إذ يمتلك استقرارا اداريا ومالياً، في تشكيلة يقودها المدرب محمد الدقة وتضم خليطاً من لاعبي الخبرة مثل الظهير وليد إسماعيل وحمزة عبود وأبو بكر المل وشبان يافعين.

ويقص النجمة شريط مبارياته بمواجهة صعبة ضد الصفاء المتجدد السبت على ملعب جونية البلدي.

ويُعدّ النجمة منافساً شرساً برغم رحيل عدد من لاعبيه الجيدين، أبرزهم نادر مطر المنتقل الى الغريم التقليدي الأنصار والموهبة علي الحاج المنتقل الى العهد.

ويتطلع “النبيذي” بقيادة مدربه القديم-الجديد موسى حجيج الى استعادة اللقب مع مجموعة يتقدمها الحارس علي السبع، الظهير أندرو صوايا، مهدي الزين، حسن كورني، محمود سبليني، خليل بدر وادمون شحادة، فضلاً عن المخضرمين كالقائد علي حمام والعائدين لاعب الوسط عباس عطوي (41 عاما) ومحمد غدار (37 عاما).

أما الصفاء فاستقدم 16 لاعباً جديداً هذا الموسم، باشراف المدرب اميل رستم الذي قاد الفريق لثالث ألقابه في الدوري المحلي عام 2016. وعانى الفريق أزمات كثيرة لا سيما بعد استقالة إدارته السابقة، إلا ان رستم قبل المهمة ويأمل في ان يعيد الفريق الى الريادة.

وأبرمت إدارة الانصار عدة تعاقدات في محاولة للعودة إلى القمة. وسيكون العراقي عبد الوهاب أبو الهيل الأجنبي الوحيد بين المدراء الفنيين.

ويزخر الفريق الأخضر بالعديد من النجوم لا سيما مخضرم الوسط عباس عطوي “أونيكا” إلى الدوليين نادر مطر ونصار نصار وحسن شعيتو “شبريكو” وقائد منتخب لبنان حسن معتوق وحسن شعيتو “موني” وكريم درويش.

ويخوض الأنصار أولى مبارياته بضيافة التضامن صور على ملعب صور البلدي الأحد. ويعد “سفير الجنوب” من المنافسين للحلول في وسط الترتيب نظراً لظروفه الاقتصادية الصعبة إذ سيعتمد على تشكيلة شابة يقودها المدرب محمد زهير.

ويتطلع شباب الساحل الى اقتحام مربع الطليعة، بقيادة مدربه المخضرم محمود حمود، وسيواجه الفريق طرابلس الرياضي السبت على ملعب العهد، كما يلعب في اليوم عينه الاخاء الأهلي عاليه مع الشباب الغازية على ملعب بلدية بحمدون، في حين يلتقي شباب البرج مع السلام زغرتا الاحد على ملعب الأخير. – (أ ف ب)