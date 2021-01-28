الأنظار تتجه لقمة لايبزيغ وليفركوزن

برلين- تتجه الأنظار إلى ملعب “ريد بول أرينا” غدا؛ حيث تقام قمة المرحلة التاسعة عشرة من بطولة ألمانيا في كرة القدم بين لايبزيغ الثاني وضيفه باير ليفركوزن الثالث.

وتراجعت نتائج الفريقين بشكل رهيب في الآونة الأخيرة وهما اللذان تصدرا البوندسليغا لبعض المراحل هذا الموسم قبل أن يستفيد بايرن ميونيخ حامل اللقب من عثراتهما ويزيحهما عن الصدارة بل وابتعد عن الأول بفارق سبع نقاط وعن الثاني بفارق 10 نقاط.

وسقط لايبزيغ بشكل مفاجئ أمام مضيفه ماينتس السابع عشر قبل الأخير 2-3، علما بأنه تقدم مرتين، ولم تكن حال باير ليفركوزن أفضل منه حيث خسر أمام ضيفه فولفسبورغ.

وكانت المرحلة الماضية هي الثانية التي يتعثر فيها مطاردو النادي البافاري في المراحل الثلاث الأخيرة، ففي المرحلة السادسة عشرة تعادل لايبزيغ مع فولفسبورغ، وخسر ليفركوزن أمام أونيون برلين، وبوروسيا دورتموند مع ماينتس، وهو ما استغله بايرن للابتعاد 4 نقاط في الصدارة على الرغم من تراجع مستواه.

وفي المرحلة الثامنة عشرة، خسر دورتموند أمام بوروسيا مونشنغلادباخ 2-4، ولايبزيغ أمام ماينتس، وليفركوزن أمام فولفسبورغ، فاستفاد العملاق البافاري مجددا ووسع الفارق الى سبع نقاط بفوزه الكبير على مضيفه شالكه صاحب المركز الأخير برباعية نظيفة.

ويأمل بايرن ميونيخ في هذه المرحلة في خدمة من باير ليفركوزن من خلال الفوز على لايبزيغ من أجل توسيع الفارق الى 10 نقاط في حال فوز رجال المدرب هانزي فليك على هوفنهايم الحادي عشر غدا أيضا، أو إرغامه على التعادل لرفع الفارق الى تسع نقاط.

وبدا مدرب لايبزيغ يوليان ناغلسمان مستسلما في صراع المنافسة على اللقب عقب الخسارة أمام ماينتس السبت الماضي، وقال “بايرن ميونيخ على قطار فائق السرعة ونحن في قطار محلي. هناك القليل من القطارات المحلية بإمكانها اللحاق بقطار فائق السرعة”.

وشدد ناغلسمان على أن هدف فريقه هو التواجد بين الأربعة الأوائل لضمان المشاركة في مسابقة دوري أبطال أوروبا التي بلغ دور الأربعة في موسمها الماضي وخرج على يد باريس سان جرمان الفرنسي، وثمن النهائي في الموسم الحالي حيث سيلاقي ليفربول الانجليزي.

وكانت الخسارة أمام ماينتس هي الثانية للايبزيغ في مبارياته الأربع الأخيرة التي حقق خلالها فوزا واحدا، والثالثة هذا الموسم. أما باير ليفركوزن فمني بخسارته الرابعة في مبارياته الست الأخيرة التي حقق خلالها فوزا واحدا أيضا.

ولن يجد بايرن ميونيخ أي صعوبة في رفع غلته من الانتصارات المتتالية الى أربعة عندما يستضيف هوفنهايم على الرغم من أن الأخير استعاد توازنه نسبيا بفوزين متتاليين.

ويعول بايرن ميونيخ على هدافه المتألق الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي تصدر لائحة الهدافين برصيد 23 هدفا والذي يسير على الطريق الصحيح لتحطيم الرقم القياسي من الأهداف في الدوري في موسم واحد المسجل باسم مهاجم الفريق السابق غيرد مولر مع 40 هدفا.

ويملك ليفاندوفسكي ستة أهداف أكثر من مولر في الفترة عينها من موسم 1971-1972 عندما نجح الأخير في تحقيق إنجازه.

ويخوض بوروسيا دورتموند اختبارا صعبا أمام ضيفه اوغسبورغ في سعيه لوقف نزيف النقاط في مبارياته الثلاث الأخيرة والتي كسب فيها نقطة واحدة فقط.

وكان اوغسبورغ ألحق الخسارة الأولى ببوروسيا دورتموند هذا الموسم عندما تغلب عليه بثنائية نظيفة في المرحلة الثانية.

وتفتتح المرحلة اليوم بلقاء شتوتغارت العاشر مع ماينتس المنتشي بفوزه على لايبزيغ والذي منحه الأمل بالخروج من المنطقة المؤدية إلى الدرجة الثانية حيث باتت تفصله 5 نقاط عن كولن صاحب السادس عشر الذي يخول لصاحبه خوض الملحق من أجل البقاء في الدرجة الأولى.

وأعرب مدرب ماينتس بو سفنسون عن سعادته عقب الفوز على لايبزيغ، وقال “كنا جيدين جدا على مستوى اللعب الجماعي وأنا سعيد جدا بالروح المعنوية للاعبين. موقفنا صعب ولكن الطريق واضح”.

وفي المقابل، يدخل شتوتغارت المباراة بعد خسارتين متتاليتين وتعادل واحد.

ويلعب غدا أيضا فيردر بريمن مع شالكه، وأونيون برلين مع بوروسيا مونشنغلادباخ، وأينتراخت فرانكفورت مع هرتا برلين.

وتختتم المرحلة بعد غد بلقاءي كولن مع أرمينيا بيليفيلد، وفولفسبورغ مع فرايبورغ.-(أ ف ب)